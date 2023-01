El hospital Obispo Polanco de Teruel se queda sin mamógrafo por una avería

La avería del único mamógrafo del hospital Obispo Polanco de Teruel mantiene sin servicio de mamografías a este centro sanitario desde unos días antes de Navidad, lo que obliga a derivar a las usuarias a clínicas privadas de la ciudad. El Salud ha licitado la sustitución del equipo inutilizado a partir del próximo 1 de mayo, aunque, previamente y por un procedimiento de urgencia, se contratará un servicio provisional que podría arrancar a finales de enero.

La avería del mamógrafo ha motivado este lunes las críticas del PP, que denuncia falta de previsión por parte del Gobierno aragonés en un tema sensible como las mamografías, de las que "depende la vida de muchas mujeres", como advirtió la diputada popular y portavoz de sanidad, Ana Marín, en una rueda de prensa convocada de forma exprés a las puertas del Obispo Polanco.

La gerente del sector sanitario de Teruel, Perla Borao, ha aclarado que, aunque el aparato que sustituirá de forma definitiva al mamógrafo averiado no llegará hasta el 1 de mayo, el Salud montará un equipo "puente" para no dejar el hospital sin esta prestación. Borao ha añadido que la contratación del equipo permanente –con un presupuesto de 486.347 euros y cinco años de duración– no se puede adelantar por el cumplimiento del procedimiento administrativo.

La gerente agrega que, mientras llega al servicio provisional, que ya está en proceso de montaje, las mujeres que precisen de una mamografía serán derivadas a clínicas privadas. Anualmente, el mamógrafo del Obispo Polanco realiza entre 1.800 y 2.000 exploraciones. Perla Borao añade que el proceso de contratación del nuevo aparato se puso en marcha hace dos meses al constatarse que el equipo existente, instalado en 2014, podía fallar.

Perla Borao ha respondido a las preguntas de los periodistas en el acto de presentación del cupón que la ONCE dedica el próximo 12 de enero al hospital Obispo Polanco, cuya imagen protagoniza el boleto, con una tirada de cinco millones de unidades. La delegada de la ONCE en Aragón, Raquel Pérez, ha explicado que esta iniciativa quiere rendir "homenaje" al personal sanitario y, en especial, a su labor durante la pandemia. La directora del centro sanitario, Ana Garzarán, y Perla Borao han agradecido el reconocimiento.

Ana Marín, que ha comparecido acompañada de la senadora Marí Carmen Pobo y de la diputada provincial Rosa María Sánchez, ha reclamado la reposición "inmediata" del servicio y se ha preguntado si el Gobierno aragonés respondería con los mismos plazos "si el problema se diera en el hospital de otra provincia". Marín, que ha culpado a la DGA de "destrozar" la sanidad pública, ha indicado que en todo Aragón hay 3.700 mujeres pendientes de una mamografía.

Una fuente sanitaria ha matizado que el mamógrafo del Obispo Polanco dejó de prestar servicio para realizar mamografías preventivas o para confirmar diagnósticos desde el pasado septiembre, aunque se utilizó hasta hace un mes para la localización de tumores en operaciones de extirpación. La imposibilidad de usar el equipo para las intervenciones quirúrgicas podría obligar a derivarlas a Zaragoza hasta la llegada del aparato provisional.

La misma fuente ha agregado que la derivación de usuarias a la sanidad privada alarga los procesos de diagnóstico porque la mamografía, en caso de duda, se complementa con una ecografía. La primera se lleva a cabo en centros privados y para la segunda hay que volver al hospital público, en lugar de hacer una prueba tras otra como ocurría cuando las dos se llevaban a cabo en Polanco.