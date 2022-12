Condenado a dos años de cárcel por tocar los pechos a una amiga

Un joven ha sido condenado por la Audiencia Provincial de Teruel a dos años de prisión por abusar sexualmente de una amiga, a la que tocó los pechos y los glúteos. El acusado ha reconocido este martes los hechos y se ha conformado con la pena propuesta por el Ministerio Fiscal, por lo que no ha sido necesario continuar con la vista oral, fijada para esta misma mañana.

Los hechos ocurrieron en la localidad turolense de Pancrudo en septiembre de 2021, cuando él tenía 20 años de edad y la víctima 15, siendo, por tanto, esta última menor de edad. Ambos se dirigieron al domicilio de los padres de él y ya en la casa este se propasó con la adolescente, quien se opuso a los tocamientos y no dio su consentimiento.

El delito ha sido calificado como abuso sexual, aplicándole el Código Penal vigente en el momento del suceso. El procesado permanecerá bajo libertad vigilada durante cinco años, no podrá aproximarse a su víctima a menos de 100 metros por el mismo periodo de tiempo y queda inhabilitado para ejercer trabajos que tengan relación con menores durante siete años. Además, tendrá que indemnizar a la menor con 3.000 euros.

No obstante, tanto la acusación como la defensa presentarán al Tribunal informes a favor de que la pena de prisión le sea suspendida con la condición de que en tres años no vuelva a delinquir y de que se someta a un curso de educación sexual. Si la Sala aprueba la medida, el joven no entrará en la cárcel.

Inicialmente, el fiscal solicitaba una pena de tres años de cárcel para el joven, como responsable de un ataque contra la libertad sexual. Finalmente, la condena se ha quedado en dos años de prisión.