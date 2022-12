Andorra ingresará 415.000 euros al año por alquilar suelo para plantas solares

El Ayuntamiento de Andorra ingresará 415.000 euros al año durante al menos tres décadas por el alquiler de los terrenos rústicos municipales en los que se ubicarán parte de los ocho parques fotovoltaicos que proyectan Forestalia y Bruc, conjuntamente, en la localidad y un noveno que gestionará solo Forestalia. El municipio acaba de sacar a concurso el arrendamiento de 2.854.583 metros cuadrados para la implantación de plantas de energía solar tras el interés de las empresas por un total de 12,4 millones de euros que ingresará en los 30 años que dure el contrato. A esta cantidad habrá que sumar los impuestos, primero de construcción y después de actividades económicas.

No obstante, en las bases de la licitación se especifica que la renta será actualizada anualmente de acuerdo con la variación anual del Índice de Precios de Consumo (IPC) durante los primeros 30 años. En el caso de que se concediese una prórroga posterior, en el siguiente año (el 31) se incrementaría el 10% en el precio de la renta y en los siguientes se aplicará el IPC sobre el precio aumentado hasta la finalización del contrato. Podrán realizarse prórrogas por períodos de cinco años hasta un máximo de 50 fundamentadas en “el aprovechamiento de la energía solar y la necesidad de rentabilidad de la inversión”.

Los proyectos de renovables, primero por su construcción y después por la actividad y el arrendamiento de terrenos, van a suponer una parte importante de los ingresos del Ayuntamiento de Andorra, que con el cierre de la central térmica de Endesa ha dejado de percibir los 2,1 millones de euros anuales de la compañía eléctrica. Este año, en el presupuesto se habían contemplado 2,8 millones de ingresos y se prevé que la cifra aumente en las próximas anualidades tanto con los proyectos ligados al concurso del Nudo Mudéjar que obtuvo Endesa como otros independientes, como los de Forestalia y Bruc. De hecho, en el último pleno municipal se dio cuenta de que el Consistorio tiene que ingresar antes de que termine el año 1,5 millones de euros para no incurrir en déficit presupuestario y esta inestabilidad podría incluso ser muy superior y llegar hasta los cuatro millones debido a que no se han liquidado las licencias de obras y de actividad de los parques fotovoltaicos incorporados al presupuesto de 2022, aprobado en el mes de julio. No obstante, sí se han recibido ingresos extraordinarios de dos parques no contemplados en las cuentas, Sedeis y los Arcos, que ascienden a 2,2 millones; y se esperan también los primeros pagos de la nueva empresa JV20 y otros parques.

Ocho parques y 260 millones

Concretamente, Forestalia y Bruc invertirán 260 millones de euros para poner en marcha ocho parques fotovoltaicos que suman un total de 378 megavatios de potencia, según aseguraron este verano durante la presentación del proyecto. Supondrán la generación de más de 1.000 empleos durante su construcción y de casi una treintena de puestos de trabajo para su posterior explotación y mantenimiento. Además, Forestalia también construirá una novena planta fotovoltaica en Andorra, de modo que las nueve plantas de la villa minera sumarán en total 423 megavatios. En el acto se anunció también que la aportación a la economía local rondaría los 2,4 millones anuales divididos entre los impuestos y el alquiler de terrenos tanto municipales como privados (un millón de euros).

La alianza Forestalia y Bruc trabaja en un total de 1.522 megavatios fotovoltaicos en 33 proyectos, ya en tramitación, ubicados en la provincia de Teruel, cuya construcción implicará unos 5.000 puestos de trabajo y una inversión de más de 1.000 millones de euros. Andorra Sierra de Arcos, Bajo Martín, Comunidad de Teruel y Jiloca son las comarcas en las que están previstas estas inversiones.