Teruel Existe exige que la bonificación a las empresas suba al 10% del coste laboral para apoyar los presupuestos

Teruel Existe votará no a los presupuestos del Estado de 2023 si no se revisan al alza de forma sensible las bonificaciones a las empresas de Teruel, Soria y Cuenca anunciadas por el Gobierno para el funcionamiento de las empresas. Los parlamentarios de la agrupación de electores Tomás Guitarte y Joaquín Egea han afirmado esta mañana que los acuerdos puntuales con el PSOE para sacar adelante 14 enmiendas que suman 10 millones de euros no condicionan un voto favorable a las cuentas del Ejecutivo para el año que viene. Han recalcado que las rebajas de costes laborales deberían alcanzar, al menos, el 10% frente al 1% que proponen los socialistas mediante descuentos en las cotizaciones de la Seguridad Social.

Mientras no se asegure una bonificación mínima de los costes laborales -la suma de salarios y cotizaciones-, del 10% -la mitad del tope fijado por la Unión Europea- el voto de Teruel Existe a los presupuestos será negativo. Tomás Guitarte afirma que con las cifras de descuento planteadas por el PSOE no se conseguirá ningún efecto revitalizador de la economía y el empleo ni, consecuentemente, de la demografía.

La agrupación de electores insiste en que mientras no se establezca una cuantía "suficiente" para la implantación de las ayudas al funcionamiento de empresas en zonas despobladas, no apoyarán estos presupuestos. “No estamos aquí para quedar bien con nadie, sino para defender los intereses de la provincia”, ha afirmado Guitarte. Ha advertido del peligro que, una vez aplicadas las bonificaciones de acuerdo a la propuesta del PSOE, su nulo impacto en la generación de empleo se utilice como argumento para su eliminación. El diputado ha señalado que las condiciones marcadas por los socialistas "son insuficientes y no cumplirán sus objetivos" de revitalización de la provincia.

El diputado al Congreso ha cifrado en 9 millones de euros al año el impacto para las empresas ya establecidas en la provincia derivado de las rebajas de las cotizaciones anunciadas, una cantidad que tachó de "ínfima". Teruel Existe reclama que las ventajas se amplíen también a los trabajadores autónomos -excluidos en la propuesta socialista- y que el máximo de bonificación se extienda a todas las poblaciones de menos de 5.000 habitantes, con lo que solo quedarían fuera del tope Andorra, Alcañiz y Teruel capital. La agrupación de electores anuncia que negociará la ampliación de las ayudas hasta el último momento durante la tramitación parlamentaria de los presupuestos del Estado.

Teruel Existe ha informado del destino de los 10 millones de euros de inversión añadida para la provincia gracias a sus enmiendas, aunque ha recalcado que la prioridad es mejorar las bonificaciones a las empresas. Tomás Guitarte ha trasladado que mejorar las cuantías “será la condición sine qua non para el apoyo a los presupuestos, pese a que se haya llegado a acuerdos para incluir todas las enmiendas citadas”. Los presupuestos se votarán la próxima semana en el Congreso y Guitarte ha explicado que de no modificarse la propuesta para la Ayudas al funcionamiento los votaran en contra, pero que todavía quedaría después la tramitación en el Senado para poder enmendar esa propuesta.

De esta forma, han destacado que el acuerdo alcanzado incluye las enmiendas destinadas a dotar de cuatro millones más la inversión para el Museo de Etnografía de Teruel, un proyecto para el que en el presupuesto anterior ya se consiguieron 2,5 millones de euros. Otra de las enmiendas de Teruel Existe logra destinar dos millones de euros a la mejora de la accesibilidad en el cruce de la N-234 con el acceso a la A-23 en la localidad de Caminreal, un punto donde la siniestralidad ha sido recurrente y que requiere una mejora de la seguridad. El acuerdo de investidura con Teruel Existe recoge la redacción del Estudio informativo de la autovía A-24 (Daroca- Calatayud), para el que se destina una cuantía de 500.000 euros para redactar el nuevo Estudio, que en su día estuvo realizado "pero se dejó caducar". En infraestructuras, también progresan enmiendas para la mejora de la accesibilidad en la salida 181 de la A-23 en Calamocha, para que sea en doble sentido, y la mejora de la accesibilidad kilómetro 191 de la A-23 en Lechago, con la creación de una nueva salida. Se aprobarán también 200.000 euros para el estudio de una estación intermodal de ferrocarril en el aeropuerto de Teruel, “una reivindicación histórica de la ciudad”. En esta línea, ha recordado que ya hay un compromiso de estudio de la variante ferroviaria de la capital en el Estudio informativo del Corredor Cantábrico Mediterráneo entre Teruel y Sagunto.

Las enmiendas de Teruel Existe han buscado el apoyo al a Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón, que en 2023 recibirá 500.000 euros más, a la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel-Dinópolis para el desarrollo del Aula de Investigación en Paleontología de Dinosaurios (germen de un futuro Centro Nacional), sumando 300.000 euros más, y el Consejo Regulador de la Trufa de Teruel, en Sarrión, con 100.000 euros. Asimismo, se reitera el apoyo al Complejo Cultural y Redes Fundación Agustín Alegre con 200.000 euros.

También presentaron una enmienda para desarrollar el Museo celtibérico de la trashumancia de Bronchales, que forma parte del “Programa de investigación arqueológica Celtíberos Trashumantes y Montes Universales”, donde las primeras investigaciones indican que se trata de un descubrimiento de relevancia internacional. Se incluye una cuantía de 800.000 euros.

Además, han logrado incluir en el Presupuesto de 2023 varias partidas en materia de restauración patrimonial, como 700.000 euros para la restauración de la iglesia de Montalbán, 100.000 euros para las murallas de Manzanera y 500.000 euros para el castillo de Mora de Rubielos.