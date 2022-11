El alcalde de Utrillas y todo su equipo dejan Ciudadanos

Joaquín Moreno, el alcalde de Utrillas, y los seis concejales de Ciudadanos en la localidad, donde gobiernan con mayoría, han dejado el partido al estar en contra de las decisiones y el rumbo que está tomando la formación, totalmente fragmentada en Aragón y con una importante corriente crítica. Con la baja de militancia de sus siete representantes en la capital de Cuencas Mineras, la formación naranja pierde su alcaldía más importante de la provincia de Teruel y un valor seguro de cara a las siguientes elecciones. Moreno no es el único, el concejal de Alcañiz, Kiko Lahoz, socio de gobierno del PSOE e IU, no paga las cuotas del partido desde hace meses.

La actual legislatura es la segunda en la que Moreno y su equipo gobiernan con mayoría absoluta. La primera fue de 2015 a 2019 bajo las siglas de Compromiso con Aragón, una escisión del PAR; y en la actual legislatura gobiernan con la marca de Ciudadanos. El alcalde y su equipo conforman un grupo de siete ediles frente a los cuatro del PSOE.

Moreno, quien llegó a ser diputado en el Congreso por unos meses cuando Cs llegó a ser tercera fuerza política en 2019 al obtener 57 diputados, asegura que su baja de militancia y la de sus compañeros se debe a la "pérdida de ilusión" con el proyecto actual. "El partido no tiene rumbo, va dando bandazos, está perdido y no hay directrices claras ni se implica con el territorio. Lo lógico y ético es apearse cuando no se está de acuerdo y no existe una vinculación con el partido", afirma Moreno.

El alcalde reconoce que le gustaría continuar a partir de las elecciones de mayo del próximo año al frente del Ayuntamiento de Utrillas para seguir con los proyectos que ha iniciado. Afirma que por el momento "no ha recibido ninguna llamada" de otros partidos y que no tendría problema en presentarse con una candidatura propia junto a sus compañeros.

"Los siete concejales no nos hemos planteado nada, estamos trabajando por Utrillas y así vamos a seguir", afirma Moreno, quien está acompañado en el Ayuntamiento por los ediles Javier Larraz López, Eduardo Fernández Ríos, María Rocío Hernández Alonso, Alfonso Tomás Gómez, María Estrella Sánchez Quesada y José María Lancís Pérez.

El único partido en la oposición en el Consistorio de Utrillas es el PSOE. El grupo está liderado por José Mª Merino, el hombre fuerte de los socialistas en la zona y presidente de la Comarca de Cuencas Mineras por lo que sería complicado que el PSOE absorbiera a Moreno y a su equipo.

En Aragón existe un importante sector crítico contra la gestión de la dirección nacional y regional. Esta última está liderada por Daniel Pérez Calvo, hombre fuerte de Inés Arrimadas como vicesecretario general. El grupo está totalmente fragmentado en las Cortes y la hoja de ruta para la refundación de Ciudadanos, que tiene fecha para su asamblea, no gusta a muchas de sus caras visibles en la comunidad, agrupadas en la corriente crítica Somos Ciudadanos. "Cs nació luchando contra la corrupción y con una directriz clara de terminar con el bipartidismo, pudo llegar a ser un revulsivo contra la dupla PSOE-PP y todo eso se quedó en el tintero. También había mucha gente válida que se ha ido quedando por el camino", opina Moreno.