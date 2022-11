Médicos y enfermeros revisan en Teruel las dietas y patologías infantiles

El curso de actualización en pediatría ‘Jerónimo Soriano’ ha reunido en la capital turolense durante dos días a más de 70 médicos y enfermeros que han analizado, entre otras cuestiones, las ventajas e inconvenientes de las dietas emergentes así como los tratamientos idóneos para algunas patologías de los niños.

Las jornadas, celebradas este lunes y martes en el salón de actos del hospital Obispo Polanco, alcanzan su edición número 28 y un año más rinden homenaje al precursor de la pediatría en España, el médico turolense que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII Jerónimo Soriano, quien da nombre al congreso.

Una de las ponentes, la doctora Ana Bergua, pediatra en el hospital La Paz de Madrid, centro su exposición en los riesgos y beneficios para lactantes y niños de las dietas emergentes o alternativas. Concluyó que una alimentación vegetariana, siempre que esté suplementada con vitamina B12, es viable para los más pequeños. No ocurre lo mismo, sin embargo, con la llamada 'paleodieta' -sin lácteos ni alimentos procesados- y con una nutrición baja en hidratos de carbono. Bergua no recomienda esta alimentación al no haber estudios suficientes que permitan valorar, o no, su idoneidad.

Las dietas alternativas están en auge en Europa y un 2% de la población pediátrica las sigue, según destaca Ana Bergua.

Otro de los participantes fue el neuropediatra del hospital Miguel Servet de Zaragoza Javier López Pisón, que habló de los trastornos en el neurodesarrollo del niño -con especial referencia a los pequeños que padecen un déficit de atención- y de la eficacia que presentan los tratamientos farmacológicos actuales. López Pisón destacó que cada día se diagnostican más casos de niños con patologías que afectan al sistema nervioso, un aumento que puede responder a la mayor sensibilidad hacia estas enfermedades que existe ahora.

La ortopedia y la dermatología fueron otros aspectos analizados en el curso, que contó con un total de 12 ponentes. Uno de los directores de las jornadas, el pediatra del Obispo Polanco Jesús Martín Calama, subrayó el elevado número de inscritos al congreso.