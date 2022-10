Teruel Existe plantea 136 enmiendas por valor de 420 millones a las Cuentas del Estado para Aragón

La agrupación de electores Teruel Existe, con un diputado en el Congreso, presentará a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2023 un total de 136 enmiendas para Aragón que suman 420 millones de euros.

Según han informado este lunes en rueda de prensa el diputado al Congreso y el senador por esta formación política Tomás Guitarte y Joaquín Egea, de esas 136 enmiendas, 108 van dirigidas a la provincia de Teruel y alcanzan un valor de 270 millones de euros. Las 28 propuestas restantes, por 150 millones, se refieren a las provincias de Zaragoza y Huesca.

La agrupación de electores presentará otras 53 demandas que recogen las peticiones de provincias que sufren el problema de la despoblación, como Soria, Valladolid, Burgos, Ciudad Real, Zamora, Jaén, Cuenca y León. Además llevará cuatro enmiendas generales con las que reclama nuevas políticas de lucha contra la pérdida de habitantes en zonas rurales y 11 disposiciones adicionales.

Teruel Existe quiere que los próximos PGE contemplen un aumento de la dotación del Fondo de Inversiones de Teruel, el FITE, en 30 millones, fijándose la cuantía de esta herramienta financiera en 90 millones de euros anuales aportados a partes iguales, como hasta ahora, por el Gobierno central y el autonómico.

En sus enmiendas, la agrupación de electores pide incrementar la inversión en aquellas iniciativas consideradas importantes para la provincia, como Dinópolis, el Centro de Física del Cosmos de Aragón y el futuro Museo Nacional de Etnografía. Reclama igualmente mayor inyección económica para agilizar las obras de la A-68, la variante de Alcorisa y la electrificación del tren entre Zaragoza y Teruel.

Pide incluir partidas económicas para estudiar una conexión ferroviaria entre Samper de Calanda y Alcañiz, muy necesaria para Motorland y para que cada una de las diez comarcas turolenses pueda desarrollar un proyecto dinamizador propio.

En cuanto a las provincias de Zaragoza y Huesca, Teruel Existe centra su demanda en inversiones que permitan modernizar el ferrocarril convencional, concretamente las líneas que unen la capital aragonesa con Gallur, Ricla, Calatayud, Fuentes de Ebro, Caspe o Lleida. También incluye la restauración del Parador de Daroca y un plan de atención al mayor, todo ello, ha destacado Guitarte, "para frenar la despoblación".

Guitarte ha reiterado que no votará a favor del proyecto de presupuestos de Pedro Sánchez si en el momento definitivo de la aprobación no han entrado en vigor las ayudas al funcionamiento de las empresas que autorizó la Unión Europea y que aún no se han hecho realidad. Además, pide que las rebajas fiscales planteadas incluyan a los autónomos y alcancen el tope máximo que permite la UE.