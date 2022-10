El centro de día de Cruz Roja en Teruel, abocado al cierre por problemas económicos

Diez años después de su puesta en marcha, el centro de día para mayores de Cruz Roja en Teruel prevé cerrar sus puertas el próximo 31 de diciembre. El menor número de usuarios en los últimos tres años, el aumento de los costes y, según afirman los responsables de la entidad humanitaria, la progresiva merma de ayudas oficiales, han generado una situación económica insostenible para el funcionamiento del servicio.

El centro de día, con 40 plazas disponibles, empezó a perder usuarios con la pandemia. Mientras en 2019 estaba al completo y con lista de espera, tras el paso de la covid la ocupación descendió, oscilando entre un 55% y un 60%. En la actualidad, son solo 24 los mayores atendidos, lo que supone una reducción de los ingresos por pago de cuota, fijada en 575 euros por persona al mes.

Este jueves, el presidente de Cruz Roja en Teruel, Antonio Soler, atribuyó también la crisis del centro a una menor subvención recibida del Gobierno aragonés. Explicó que de 2020 a 2021 la ayuda de la DGA se recortó en un 31%, casi 50.000 euros menos. Así las cosas, el servicio acumula un déficit de 275.000 euros que Cruz Roja tendrá que asumir con fondos propios. "Con reducciones año tras año, no podemos sufragar el centro", lamentó Soler.

Susana Muñoz, Antonio Soler y Gregorio Vicente, junto a la entrada del centro de día. M. A. M.

Desde el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de la DGA subrayan que el centro recibe subvenciones desde 2017, sumando 685.800 euros. Recuerdan que las ayudas derivadas del 0,7% del IRPF, como es el caso, se conceden tras una convocatoria de libre concurrencia a la que cada año se presentan más iniciativas sociales, todas ellas baremadas de forma objetiva. Las mismas fuentes oficiales añaden que, si el centro toma la decisión de cerrar, “se espera que se ponga en contacto con el Gobierno de Aragón para valorar la situación de sus usuarios y las posibilidades de atención que requieran estas personas”.

"Es una bomba para todos nosotros"

El anuncio del cierre ha caído como un jarro de agua fría sobre las familias de los 24 usuarios, que han convocado para este viernes una protesta a las puertas del centro de día. “Esto es una bomba para todos nosotros, no quiero ni pensar qué voy a hacer cuando no pueda contar con este servicio”, afirmó una mujer que lleva a diario a su esposo a las instalaciones de Cruz Roja, donde desayuna, almuerza, merienda y recibe terapia. “Este desahogo que tengo aquí es media vida para mí, porque me permite salir de casa a comprar o realizar gestiones con tranquilidad”, destacó.

Luis Gaude, cuya madre es usuaria del centro, lamentó igualmente la clausura. “Es un destrozo para las familias; este servicio es una solución alternativa a las residencias, que cuestan mucho dinero”, afirmó el hombre. En la capital turolense funciona otro centro de día para mayores de titularidad municipal, si bien el resto de las instalaciones de estas características son de titularidad privada.

La coordinadora provincial de Cruz Roja, Susana Muñoz, relató que el centro echó a andar a finales de 2012 dirigido a personas con deterioro cognitivo. En 2020, al detectar que la ocupación bajaba, se abrió a mayores en soledad y a familias que necesitan ayuda para poder conciliar, sin embargo, no se consiguió revitalizar el servicio. “Ahora, la única opción es el cierre”, afirmó.

La medida supondrá el despido de 8 de los 14 trabajadores que atienden a los 24 usuarios. En las palabras de Antonio Soler asomó una esperanza, si bien remota, de que el problema se resuelva antes de fin de año. El presidente de Cruz Roja explicó que el pasado miércoles, “a horas intempestivas” altos cargos del Gobierno aragonés contactaron con él y mostraron interés por hallar un remedio a la crisis. “Ojalá se solucione”, dijo Soler.