Inmaculada Plaza: "Se trata de estudiar lo que te gusta, seas niño o niña, sin ponerte barreras"

Rompió el techo de cristal al ser la primera mujer que dirigió la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel y la primera profesora de este centro que logró el rango de catedrática. ¿Hubo zancadillas?

Sí, bueno, algunos compañeros no se encontraban a gusto, pero fueron la minoría y lo que consiguieron es hacerme más fuerte. Ante las dificultades, o te deprimes o creces; en mi caso fue lo segundo.

Seis folios de un currículum como ingeniera de electrónica apabullante, y todo en Teruel. ¿El crecimiento profesional no depende del tamaño de la ciudad?

No. Pero la clave ha sido no encerrarme en Teruel y viajar y aprender mucho de profesionales a nivel mundial para luego aplicarlo al propio territorio.

No es fácil viajar desde una ciudad sin AVE ni aeropuerto de pasajeros y con una sola autovía.

Cierto. Y aunque internet nos ayuda, no toda la provincia tiene un buen servicio. De hecho, investigamos cómo conseguir que nuestros desarrollos tecnológicos funcionen en todo un territorio donde no hay cobertura. Como se ve, las dificultades pueden suponer una limitación o un reto.

¿Sería tan extenso su historial en una gran ciudad?

No. En una ciudad grande, donde ya existe un grupo de investigación, te acompañan mucho y te guían, pero sospecho que habría sido una línea investigadora muy concreta. Llegar a un territorio en el que no hay nada te obliga a innovar y trabajar de manera interdisciplinar, creciendo más.

Suma más de 20 premios, los dos últimos a cargo de la mayor organización de ingenieros del mundo, el IEEE –Institute of Electrical and Electronics Engineers–, por alentar a las niñas a estudiar ingeniería. ¿Hay paridad en el profesorado y alumnado de esta materia?

Aún no, pero la tendencia está cambiando, si bien no tan rápido como deberíamos y con retrocesos. Algunos años, las matrículas de chicas se paran, de acuerdo a la sociedad, que sigue viendo diferentes trabajos por género, y a la juventud, últimamente más conservadora en los roles mujer-hombre. Se trata de estudiar lo que te gusta, seas niño o niña, sin ponerte barreras.

En sus ocho años como directora de la EUPT –de 2014 a mayo de 2022–, se duplicó el porcentaje de alumnas. ¿Está orgullosa?

Muy contenta. La clave ha sido dar mucha visibilidad a las actividades que realizamos en colegios, institutos y sociedad en general, para que vean que trabajamos con normalidad equipos constituidos por hombres y mujeres. Muchas chicas se han matriculado en el centro después de vernos en sus institutos; es bonito.

Teruel no termina de despegar en población y tejido empresarial. ¿Teme estar formando a alumnos que tendrán que emigrar?

Hay dos perfiles. Los alumnos que vienen de otras ciudades, sobre todo de Informática, porque no han podido estudiar donde viven, tienden a marcharse, aunque se sienten muy a gusto. Pero los estudiantes de Electrónica y Automática, en un 90% de Teruel, quieren quedarse y están creando empresas.

¿Ha salido alguna patente del trabajo investigador del centro?

Sí, sí. Por ejemplo, la de un dispositivo que enseña el braille a niños ciegos y la de un kit para ayudar a hacer meditación a distancia desde el ámbito rural.

Siendo tan buena ingeniera, arreglará todas las averías de su casa sin acudir a profesionales.

¡Ja, ja, ja! Me encanta coger el destornillador, pero no conozco los oficios al nivel que me gustaría y tengo que recurrir a expertos.

¿Ya de niña quería ser ingeniera?

De niña decidí que estudiaría Físicas para entender el mundo y el por qué de las cosas y elegí la rama nuclear y atómica para aplicarla a la medicina y ayudar a las personas. La vida me llevó después a estar en ingeniería electrónica.

¿Ha logrado entender el mundo?

Solo sé que no sé nada. Cuanto más aprendo, tengo más claro que no sé de casi nada, lo que me motiva para seguir estudiando.