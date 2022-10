La secretaria municipal de Andorra manda al fiscal varios contratos de fiestas por sus irregularidades

La secretaria del Ayuntamiento de Andorra ha remitido a la Fiscalía Provincial de Teruel siete contrataciones de las fiestas patronales de San Macario por si "puede existir algún tipo de responsabilidad" porque ha apreciado "indicios de irregularidades". En un informe, la técnico advierte de que hubo "contratación verbal", un proceder totalmente ilegal porque "no se siguió el procedimiento establecido" en la Ley de Contratos del Sector Público al contratarse sin crédito y fuera de plazo, pese a las advertencias y los informes negativos de secretaría e intervención, cinco orquestas, la actuación de los Artistas del Gremio y las gradas y vallas de las vaquillas. Este documento fechado el pasado lunes lo ha dado a conocer este martes públicamente el PP en una rueda de prensa en la que anunció que su grupo municipal también lo va a remitir a la Fiscalía y que este miércoles lo llevará al pleno. Los populares ya advirtieron hace un mes de las posibles irregularidades y pidieron a la secretaria que realizara un informe completo.

Los populares incidien en que en las fiestas en honor a San Macario se produjo un desfase presupuestario de alrededor de 152.000 euros al costar 360.000 euros frente a los 208.000 con los que contaba la concejalía. "No podemos consentir que se hagan contratos ilegales ni que se actúe saltándose toda la legalidad", afirma la portavoz del PP, Silvia Quílez, quien estuvo acompañada por el presidente de la formación en Teruel, Joaquín Juste.

La técnico se dirige en todo momento al concejal de Festejos y alcalde en funciones -ante la baja temporal del titular, Antonio Amador-, Joaquín Bielsa. En una Junta de Portavoces posterior a los festejos, Bielsa reconoció que no había suficiente crédito para las fiestas y que solo tenía dos opciones, o anular los actos o realizarlos sin contratación y sin partida presupuestaria. "Se decantó por esta segunda opción pese a las advertencias de los técnicos", recalca el informe. Ayer, al ser preguntado por este medio, Bielsa mantuvo que "si ha habido errores, se debió a la falta de presupuesto y a otras cuestiones" y que tratará de "corregirlos".

En el documento, la técnico relata todo lo acontecido desde el mes de mayo y las sucesivas advertencias que por correo electrónico y verbales ha ido realizando al equipo de gobierno PSOE-PAR y a otros funcionarios. El día anterior y el primer día de fiestas –6 y 7 de septiembre– la secretaria recibió la propuesta de contratación de Bielsa por procedimiento negociado ante la que indicó que no era posible debido a que no se podían cumplir los plazos mínimos de procedimiento. Ya iniciados los festejos, los días 7 y 8, remite los informes negativos de secretaría sobre las actuaciones musicales y los reparos de intervención de las vaquillas. No obstante, el mismo 8 recibe "durante toda la tarde" llamadas del alcalde y tenientes de alcalde a su teléfono personal indicándole que es necesaria su firma para realizar las contrataciones, a lo que contesta recordando que las contrataciones carecen de expediente y no se ha realizado la tramitación establecida por lo que en caso de acometerse "serán consideradas una contratación verbal que prescinde totalmente de los procedimientos".

El pasado mayo, la técnico ya advirtió de que no se podía contratar a orquestas cuando no existía partida suficiente en el presupuesto vigente en ese momento, el prorrogado de 2021. Una vez con la cuenta de 2022 aprobada en agosto, la técnico vuelve a realizar advertencias verbales y por escrito de que la cantidad disponible no es suficiente para llevar a cabo todas las actuaciones que quiere la concejalía y es necesario elegir.

En ese momento también avisa de que si no se deciden pronto los espectáculos a contratar "no será posible cumplir con los plazos establecidos". Ya entrado septiembre, el día 2, remite un correo electrónico a varios miembros de la corporación y técnicos en la que da cuenta de que ante la imposibilidad de cumplir ya con la normativa se va a informar negativamente de cualquier propuesta que supere los 5.000 euros (a partir de esta cuantía deja de ser un contrato menor que se puede adjudicar a dedo) y que todo lo que se salga de ahí será contratación verbal prohibida por Ley.