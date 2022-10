La caída del Torico podría costarle al Ayuntamiento de Teruel una multa de hasta 300.000 euros

La caída del Torico el pasado mes de junio, motivada por el empuje lateral que soportó la columna que lo sustentaba al desatarse de un lado las sogas decorativas que se habían colocado con motivo del Congreso Nacional del Toro de Cuerda, podría costarle al Ayuntamiento de Teruel una multa de hasta 300.000 euros.

El Gobierno aragonés, que tras el suceso abrió un expediente para analizar las causas del derrumbe y depurar responsabilidades si las hubiera, aguarda la llegada de un informe de los servicios jurídicos del Departamento de Educación, Cultura y Deporte para decidir si sanciona o no al Consistorio turolense.

En una respuesta escrita a una pregunta parlamentaria formulada por el diputado autonómico de IU, Álvaro Sanz, el consejero de Cultura del Gobierno de Aragón, Felipe Faci, califica como "infracción grave" que el Ayuntamiento colocara la argolla, las sogas y los tirantes en torno al monumento del Torico sin el preceptivo permiso administrativo de la DGA. Y ello debido a que la fuente del Torico forma parte del Conjunto Histórico de Teruel, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por un decreto de 2010, lo que obliga a contar con el consentimiento de la Dirección General de Patrimonio para poder llevar a cabo cualquier obra o actividad en ella.

Faci alude en su contestación al diputado de IU al artículo 103 de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés y sostiene que la intervención realizada en la fuente del Torico "está sujeta al régimen sancionador estipulado en el Título VII de esa misma ley". El artículo en cuestión recoge que las infracciones graves se castigarán con sanciones que van de los 60.000 a los 300.000 euros de multa.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha asegurado este lunes que, "más allá de declaraciones verbales", no tiene ninguna comunicación oficial acerca de la posibilidad de que el Ayuntamiento resulte multado por el derrumbe del Torico. En este sentido, la regidora señaló que no realizará valoraciones al respecto en tanto no cuente con datos formales recibidos directamente del Gobierno aragonés.

Desde el grupo municipal Ganar Teruel-IU reclaman que el equipo de gobierno, formado por PP y Cs, asuma responsabilidades frente a la posible sanción de hasta 300.000 euros que podría imponer la DGA. A juicio del portavoz de la formación en el Ayuntamiento, Nicolás López, la caída del Torico fue "claramente una negligencia política que está saliendo muy cara a la ciudad". Según destaca López, el derrumbe del monumento puede sumar una cuantía de hasta 400.000 euros si a la multa se añaden los 50.000 euros ya invertidos en la restauración de la fuente.

A fin de que estuviera listo para las fiestas de la Vaquilla, el monumento fue sometido a una reparación muy rápida y se realizó una copia del Torico, que es la que luce actualmente.

En el mismo escrito, Felipe Faci remarca que era obligatorio contar con el permiso de la DGA para intervenir en la fuente del Torico habida cuenta de que el Ayuntamiento no ha elaborado hasta la fecha ningún Plan Especial de Protección para su Conjunto Histórico. En tono severo, recuerda además al Consistorio que para restaurar el Torico necesita autorización de la Dirección General de Patrimonio Cultural, remitiendo previamente el proyecto técnico correspondiente.

El consejero enumera los daños que sufrió el monumento. La columna se partió en varios trozos; el capitel que sostenía al Torico quedó "pulverizado";la escultura del Torico resultó "muy deteriorada", especialmente las astas y las patas, constatándose incluso la pérdida de algún fragmento;por último, el vaso de la fuente recibió un fuerte golpe, con pérdida de material por el impacto causado por la caída de la columna.

Para evitar episodios como el sucedido el pasado 19 de junio en Teruel, Faci explica que la normativa de patrimonio cultural de la Comunidad Autónoma de Aragón "protege el conjunto de sus bienes y garantiza su integridad". Señala que desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte que él dirige se llevan a cabo de forma permanente prácticas de conservación y prevención y añade que, en el caso concreto del Torico, se están realizando los análisis previos al informe de declaración de Patrimonio Inmaterial de Fiestas de la Vaquilla de Teruel.

Con igual inflexibilidad, el consejero de Cultura subraya que el Ayuntamiento de Teruel "tendría que haberse responsabilizado de los hechos", solicitando previamente los permisos correspondientes y "actuando en coordinación con el resto de instituciones implicadas para el uso y disfrute de su patrimonio con las garantías necesarias". Añade que la falta de un Plan Especial de Protección para su patrimonio cultural por parte del Ayuntamiento "limita la garantía de protección" de este.