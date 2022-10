Mayte Pérez defiende "a ultranza" la honoralibilidad y el compromiso de todos los alcaldes de Teruel

La secretaria general del PSOE Teruel, Mayte Pérez, ha defendido a "ultranza y sin ningún tipo de matiz la honorabilidad de los alcaldes y alcaldesas, la decencia y el compromiso que tienen con sus pueblos, al margen del color y del partido político que representan". Así se ha pronunciado durante la clausura de las Jornadas de Formación de las Juventudes Socialistas de Aragón, celebradas este fin de semana en Calamocha.

Pérez ha hecho estas declaraciones en respuesta las palabras "absolutamente desafortunadas" del diputado de Teruel Existe en el Congreso, Tomás Guitarte. En este sentido, la secretaria general del PSOE Teruel ha asegurado: "Afirman que los alcaldes venden al mejor postor sus territorios porque no tienen recursos". "No es que no compartamos", ha dicho sobre esas palabras, "sino que las combatimos".

"Donde radica el proyecto socialista es abajo, en la administración de carácter local, donde los alcaldes aspiran a mejorar la vida de sus ciudadanos y trabajan sin descanso", ha apuntado Mayte Pérez. "Faltar a la honorabilidad y decencia de los alcaldes que son elegidos por sus ciudadanos es dudar de los ciudadanos mismos que los han elegido para representarlos", ha agregado, según han informado desde la formación política.

Además, la dirigente socialista también ha rechazado que, en esas declaraciones, Guitarte describa a los ayuntamientos de la provincia de Teruel como instituciones "en la plena indigencia". En este sentido, ha resaltado que desde que gobierna el PSOE en Aragón, se ha incrementado la financiación incondicionada en un 115 por ciento.

"Nos la encontramos con nueve millones de euros y la hemos elevado a 20,5", ha señalado, acusando al PP de dejar sin autonomía y credibilidad a los alcaldes aragoneses. Además, ha subrayado la importancia de la liberación de los remanentes para engrosar el presupuesto de las entidades locales, indicando que, desde que gobierna el PSOE en España, "hemos aumentado los remanentes de tesorería en un 189 por ciento, de 56 millones de euros a mas de 160 millones en esta provincia".

"Nosotros hemos defendido siempre que es necesario una mejor financiación autonómica y, por ende, de los ayuntamientos. Pero que en este momento, en el 2022, que digan que los ayuntamientos están en la indigencia es absolutamente falso", ha concluido Pérez recordando que en el 2014, cuando el PP evidenció "la falta de confianza en los alcaldes" y situó a los ayuntamientos en "una situación de debilidad", encontraron "el silencio cómplice" de quienes ahora lo critican.

Por otra parte, Mayte Pérez se ha referido a la celebración de las jornadas y ha incidido en "el compromiso que muestran nuestros jóvenes que, lejos del mantra que se oye de que a los jóvenes no les gusta la política, son una parte fundamental del engranaje del PSOE. Aunque las juventudes sean una entidad diferente, formamos parte del mismo esquema".

Durante el sábado y el domingo se han llevado a cabo distintas charlas y mesas redondas donde se ha repasado la actualidad política y se han tratado temas como el municipalismo o la mujer en el medio rural. La secretaria general de Juventudes Socialistas de Aragón, Andrea Sobreviela, se ha mostrado "muy satisfecha" con el resultado de las primeras Jornadas de Formación 'Pilar Ginés'.

"Estamos muy orgullosos de pisar el territorio y de haberlas celebrado en el municipio turolense de Calamocha. Ha sido un fin de semana de convivencia y formación, con el foco puesto en el municipalismo, la mujer en el medio rural, la política internacional y el análisis de la actualidad", ha comentado Sobreviela.

A su vez -ha señalado-, se ha homenajeando a varias mujeres aragonesas y socialistas, como Maria Domínguez, Palmira Pla o la propia Pilar Ginés, quien también ha querido destacar que "la juventud estamos comprometidos con la política". "Nuestro objetivo es ser una organización juvenil fuerte, dinámica e implicada con el aprendizaje y la actividad política en Aragón", ha concluido Andrea Sobreviela.

Por otro lado, la secretaria general de las Juventudes Socialistas de Teruel, Alba Sánchez, ha destacado que para la agrupación juvenil de Teruel, "es un honor haber acogido las primeras jornadas de formación de Juventudes de Aragón".

Desde Juventudes Socialistas de Aragón han afirmado que estas jornadas se repetirán en diferentes lugares de la comunidad, dentro de su "afán por apostar por la descentralización y por los municipios".