Cinco acusados de fabricar 14 kilos de speed en Cella se enfrentan a penas que suman 38 años de cárcel

La Fiscalía de Teruel ha solicitado este jueves penas que suman 38 años de cárcel para cinco hombres sospechosos de haber fabricado en un laboratorio clandestino en Cella y tener listos para su venta 14 kilos de speed. La mercancía supuso, tras ser hallada en agosto de 2021 por la Guardia Civil, el mayor alijo de este tipo de droga sintética intervenido en la provincia de Teruel.

En el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Teruel, donde ha tenido lugar el juicio, se ha sentado un sexto investigado, el propietario de una finca de Ejea de los Caballeros donde fue encontrada una pequeña parte de la droga, pero el Ministerio Público ha retirado finalmente los cargos contra él a la vista de las pruebas practicadas durante la vista oral.

La Guardia Civil inició la investigación tras recibir la llamada del hermano de un drogadicto denunciando que este había vaciado la cuenta bancaria de su madre y comenzado a vender sus joyas para poder comprar speed a un vecino de Cella, F. S. S., que hoy es uno de los principales acusados. En una vivienda de Cella propiedad de la familia de este procesado y alquilada por un escaso periodo de tiempo a dos holandeses, fueron hallados 13 kilos de speed en una nevera, además de básculas escondidas en un altillo, máquinas batidoras y envasadoras al vacío y sustancias que forman parte de la fórmula de fabricación de speed, como anfetaminas y amoniaco.

Las pesquisas, que incluyeron la intervención de los teléfonos móviles de los sospechosos, condujeron hasta otro hombre, F. J. R. B., que ocupaba una casa propiedad del vecino de Cella y que frecuentaba asimismo la finca de Ejea de los Caballeros. Tres hombres más, F. M. G., F. B. T. y D. P. C., supuestos distribuidores de la droga, fueron procesados igualmente.

La Fiscalía solicita 11 años de prisión para cada uno de los tres cabecillas de la trama, a los que atribuye un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a grupo criminal, mientras que para los dos restantes pide una condena de dos años y medio de cárcel. Los procesados se enfrentan también a tener que abonar elevadas cuantías de multa que todas ellas suman más de medio millón de euros.

Todos los acusados han declarado ser inocentes y han negado haber cometido alguno de los delitos que se les imputan. “No tengo ni idea de cómo se elabora el speed; en esta zona no se consume”, ha afirmado el vecino de Cella, F. S. S., quien ha argumentado que la maquinaria encontrada junto a los 13 kilos de droga sintética en la casa de su familia tiene como fin ser utilizada en la elaboración de embutidos tras la tradicional matanza del cerdo.

“Ni he fabricado speed ni he llevado esa droga a ningún sitio”, ha dicho F. J. R. B. Sus respectivos abogados defensores piden para ellos la libre absolución. La letrada que defiende al vecino de Cella ha solicitado que se anulen las actuaciones por entender que no ha sido bien investigado el papel que pudieron tener en los hechos los dos holandeses que durante un tiempo habitaron en la casa de F. S. S. en Cella.