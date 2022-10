Una profesora de Teruel, premiada por alentar a las niñas a estudiar ingeniería

La mayor organización de ingenieros del mundo, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), con más de 400.000 miembros de 160 países, ha premiado a una profesora de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel (EUPT), Inmaculada Plaza, por motivar a chicas jóvenes a estudiar ingeniería y liderar la mejora de la enseñanza científica en un territorio despoblado.

Plaza fue la primera mujer directora de la EUPT y durante los ocho años en que estuvo al frente de este centro del Campus Universitario de Teruel el porcentaje de alumnas se duplicó prácticamente, al pasar de 7,5% a 14,5%. “El índice sigue siendo pequeño, pero el incremento porcentual es grande”, ha destacado este miércoles la profesora premiada. “El objetivo -ha continuado- es que nadie descarte una opción formativa por cuestión de género”. La galardonada también fue la primera persona que alcanzó el rango de catedrática en la EUPT.

“He sentido sorpresa, alegría y orgullo, pero también mucha responsabilidad”, ha declarado la profesora, que estudió Física Nuclear y Atómica, si bien posteriormente se doctoró en Ingeniería Electrónica. Bajo el epígrafe ‘IEEE Women in Engineering Inspiring Member of the Year Award’, el galardón va acompañado de un premio económico simbólico que Plaza destinará a asociaciones de Latinoamérica que ayudan a que niños sin recursos puedan estudiar.

Inmaculada Plaza ha recogido el premio este miércoles en Teruel en un acto en el que han participado el subdelegado del Gobierno en Teruel, José Ramón Morro; la jefa de la Unidad de Violencia de Género de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, Belén Fuertes; el vicerrector del Campus Universitario de Teruel, José Martín Albo; y el director de la EUPT, Jesús Gallardo.

José Ramón Morro ha considerado “un privilegio” que un premio de ámbito internacional haya recaído en una profesora de Teruel y ha destacado que el Gobierno central trabaja por la igualdad de género y de oportunidades, en favor de que las mujeres puedan estudiar carreras técnicas si esa es su vocación.

Belén Fuertes ha resaltado que Inmaculada Plaza es la primera mujer española y Europea que recibe este premio de carácter internacional y ha abogado porque esta profesora “sirva de inspiración a aquellas mujeres que deciden estudiar carreras de Ciencias, Tecnología, Ingeniería o Matemáticas”.

Jesús Gallardo ha manifestado que enseñar ingeniería en zonas despobladas no es sencillo, por las dificultades en el desplazamiento y la falta de recursos en Internet, pero ha subrayado que la empleabilidad de los alumnos de la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel una vez terminados sus estudios es “total”.