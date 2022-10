El PP dice que el retraso de la bonificación a las empresas es "una tomadura de pelo" a Teruel

El PP denuncia en un comunicado que las ayudas al funcionamiento para las empresas de la provincia de Teruel previstas en los Presupuestos del Estado de 2022, "lejos de ser una realidad, parecen cada vez mucho más lejanas." Esa es la conclusión que se extrae, según los populares turolenses, de las diferentes manifestaciones públicas de los representantes del Gobierno central, que siguen sin fijar un calendario definitivo para la puesta en marcha de una posibilidad autorizada por la Unión Europea y "lograda gracias al trabajo de la sociedad turolense", con especial esfuerzo por parte de CEOE y Cepyme. El último en protagonizar este hecho ha sido el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que volvió a trasladar "generalidades" pero no cuándo se implementará esta medida.

El presidente del Partido Popular de Teruel, Joaquín Juste, ha denunciado este martes lo que considera que son “incumplimientos”, “mentiras” y "tromaduras de pelo" de los representantes del PSOE a nivel nacional y regional. Todo ello con una iniciativa que considera “indispensable e inaplazable”. “Las ayudas al funcionamiento sería la medida más importante que se puede tomar para atajar el problema de la despoblación”, ha indicado.

Así de rotundo se ha mostrado el máximo responsable de los populares en la provincia, que ha advertido a los representantes socialistas que “cada vez que vengan a Aragón y anuncien que no aplican las ayudas, el PP responderá a esas palabras”. En ese contexto se enmarca la comparecencia pública que ha realizado en compañía del también diputado autonómico, Jesús Fuertes, en la que han afeado “los constantes anuncios y fotografías sin ningún contenido”.

“¿Qué sentido tiene que la Unión Europea nos permita aplicar estas ayudas en el período 2020-2027 y que luego no las apliquemos? ¿Qué credibilidad mostramos como país?”, se ha preguntado Juste. Es por ello por lo que ha denunciado su tardanza en la aplicación y ha criticado que los estudios no se hayan realizado previamente a este 2022. “Que no nos engañen, no es verdad y no tienen ninguna voluntad de aplicar estas ayudas”, ha subrayado.

Es por ello por lo que los representantes del PP a nivel nacional y autonómico solicitarán los estudios que supuestamente se hayan realizado sobre la implantación de estas ayudas, tanto desde el Ejecutivo central como en el autonómico. Especial atención ha prestado al que anunció el presidente de Aragón, Javier Lambán, en la reunión mantenida en Albarracín con sus homólogos de Castilla-León y Castilla-La Mancha.

Para el presidente del PP de Teruel, “no hay tiempo que perder”. Contradice de esta manera las afirmaciones del secretario general para el Reto Demográfico, Francisco Boya, que aseguraba que en estos momentos se vive una situación complicada. “Más a nuestro favor. En una situación de crisis, con sobreprecios en la energía y de gran riesgo para las empresas, es más importante aplicar las ayudas al funcionamiento”, ha recalcado.

Juste también ha puesto el foco en la labor que está desempeñando Teruel Existe en la presente legislatura, en la que “no ha habido nada que haya propuesto el Gobierno central, ya sea bueno o malo para la provincia, que no haya contado con el voto favorable de ese partido político”.

En ese sentido, ha recordado las palabras de los representantes de Teruel Existe, en las que aseguraban que retirarían el apoyo al Ejecutivo central si esas ayudas no se aplicaban. “Ya están tardando en romper ese acuerdo que no ha sido nada beneficioso para nuestra provincia”, ha recalcado.