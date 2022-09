La DPT exige por consenso las ayudas al funcionamiento de las empresas

La Diputación Provincial ha aprobado por unanimidad en el pleno una declaración institucional para solicitar al Gobierno central que aplique ya las ayudas al funcionamiento empresarial. El acuerdo firmado por los representantes de las cinco formaciones políticas manifiesta que "los grupos políticos de la Diputación Provincial de Teruel instan al Gobierno de España a poner en marcha de manera inmediata y urgente las ayudas al funcionamiento para las provincias de Teruel, Soria y Cuenca".

La propuesta ha sido presentada por el PP y Ciudadanos, pero PSOE, Ganar Teruel y PAR se sumaron al acuerdo para "insistir con unas medidas beneficiosas para la provincia".

Las ayudas al funcionamiento empresarial, como han recordado los diputados, fueron aprobadas por la Unión Europea hace más de un año y están recogidas en los Presupuestos del Estado. Suponen una bonificación de hasta el 20% en los costes laborales de las empresas. "Ponerlas en marcha nos haría más competitivos y atractivos para las empresas que buscan un sitio donde asentarse o aquellas que están en el territorio y fomentan la economía y el empleo", ha explicado el diputado de Ciudadanos, Ramón Fuertes.

El PP no entiende la tardanza en la aplicación de estas ayudas "con los graves problemas de despoblación que tiene la provincia". Por esto, el portavoz del partido, Carlos Boné, ha denunciado que "el Gobierno de España sigue sin hacer nada, cuando todos los actores implicados trabajan en la misma dirección".

Una actitud similar ha mostrado Fuertes al denunciar que "el Gobierno español juega al despiste, mientras Teruel no está en la mejor situación". "El secretario de Reto Demográfico dijo que estas ayudas no se iban a poner en marcha y luego la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón manifestó que se van a llevar a cabo, pero no concreta la fecha", ha explicado el diputado de Ciudadanos.

La oposición ha solicitado al PSOE "que aproveche la situación y hablen con su partido para que estas ayudas a empresas se conviertan en una realidad y no queden como una mera declaración de intenciones". El presidente de la Diputación, el socialista Manuel Rando, ha respondido que se debe trabajar de manera unida por la provincia.

El propio presidente también ha explicado que se están produciendo problemas porque algunas provincias dicen que "el reparto debería ser por zonas". Por lo que el socialista ha recordado que es la Unión Europea la que marcó los requisitos y "no hay que pedir perdón a nadie" porque Teruel sea una de las tres provincias que los cumple, con Soria y Cuenca.