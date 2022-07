Visitar Teruel, el sueño hecho realidad de una emprendedora enamorada de su provincia

"Teruel es mudéjar, pero también esconde muchas curiosidades que pasan desapercibidas si no te acercas a ellas. Si no miras un poco más allá, te las pierdes". Marta Abad lo tiene claro, en Teruel hay mucho que admirar y ella lo quiere mostrar a sus visitantes.

Esta joven emprendedora ha lanzado desde su casa de Peralejos un proyecto de visitas turísticas con radioguías en el medio rural. Visitar Teruel es el nombre de este sueño que se materializó hace casi un año, en septiembre de 2021. Aunque su oferta actual se centra en la capital turolense, la idea es ir ampliando radio de acción. "Lo que quiero es difundir el patrimonio rural como la emprendedora rural que soy", defiende.

Tiene 31 años y hace dos que volvió a su pueblo natal para empezar a darle forma a esta idea. "Tenía muchas ganas de trabajar en esto y me apetecía emprender", asegura Marta, que cuenta con el título de guía y en los últimos años ha trabajado en Orihuela del Tremedal y Albarracín, entre otros lugares del medio rural. Ahora está al frente de su propio negocio, una start-up en la que, de momento, invierte buena parte de lo que gana en hacer mejoras, como la incorporación de un motor de reservas en la página web.

Cuando se está a punto de cumplir el primer aniversario, Marta hace balance positivo de su proyecto, aunque insiste en que todavía es el principio. "Siempre me había planteado lo de emprender como algo difícil, un camino en el que hay que luchar un poco". Y en esas está, dando a conocer Teruel de una forma diferente y personalizada para hacerse un hueco. En estos primeros meses, gran parte de sus esfuerzos se han centrado en darse a conocer para ganar visibilidad. Una tarea que está dando sus frutos. "El invierno fue bueno y ahora tengo al menos una visita por la mañana y otra por la tarde todos los días", resume, sobre el primer verano que está viviendo su negocio.

La fórmula de su éxito y la esencia de Visitar Teruel es que Marta lo plantea como una experiencia única en la que el turista se acerca a la ciudad de una forma diferente. "Lo que yo busco es ofrecer un turismo más cercano, con mucha calidez y cercanía, prácticamente personalizado y con mucha calidad", explica. Así, además de los enclaves famosos que no pueden faltar en ninguna ruta por la ciudad, en sus visitas se descubren secretos o curiosidades menos conocidas. Para ello, Marta vive en un continuo proceso de formación: "Aunque tras estudiar el ciclo salí bastante bien preparada y con los conocimientos básicos de la ciudad, sigo aprendiendo, a través de cursos, e investigando y rebuscando en archivos, como el de la biblioteca municipal. Intento estar en contacto continuo con documentación histórica porque solo así se puede descubrir Teruel de otra manera".

Esta es la carta de presentación de la propuesta de Visitar Teruel. En su página se pueden ver las distintas opciones, que son cuatro planes cerrados, además de visitar personalizadas para grupos grandes o parejas. Así, Marta ofrece dos visitas diurnas, Descubre Teruel y el tour Teruel Imprescindible, que son de lunes a sábado a las 10.00 y a las 12.25, respectivamente. También se puede recorrer la ciudad al atardecer, en un pase que se ofrece esos mismos días, a las 20.15, y que muestra las bondades de Teruel cuando cae el sol.

La plaza del Torico es uno de los imprescindibles en las visitar que ofrece Marta de Teruel. H. A.

Radioguías, lo último en visitas guiadas

La principal inversión que ha tenido Marta es este proyecto son las radioguías, una tecnología que aporta calidad a las visitas y que es lo último en este tipo de servicios turísticos. Con estos aparatos, el visitante puede alejarse del grupo y de la guía, en este caso, Marta, y seguir escuchando sus explicaciones sin perder un solo detalle, sin interrupciones y sin tener que agudizar el oído para escucharlo todo. Esta herramienta está a la orden del día en visitas guiadas pero, en Teruel, solo ella la usa a diario y de forma rutinaria. "Son receptores de sonido en forma de auricular a través del que se escucha continuamente. Es mucho más cómodo porque permite moverse sin perder al guía".

Tras esta primera inversión, que marca la diferencia de su producto y aporta mucha calidad a las visitas, Marta ha seguido enriqueciendo su servicio con pequeños detalles como tener una mochila corporativa o un uniforme. Cuando no está en una visita, su oficina es su casa de Peralejos. Más bien la de sus padres, que es donde vivirá de momento. "Con el negocio recién lanzado no estoy para meterme en otra inversión de compra o alquiler de piso", asegura. Y es que aunque reconoce que el suyo no es un proyecto de gran envergadura, para embarcarse en esta aventura le ha hecho falta valor. "Me ha tocado luchar, un poco más al estar en el medio rural, pero esto es mi sueño y desde el principio tenía claro que iba a ponerlo todo de mi parte".

En este camino le ha acompañado por supuesto su familia pero también ha encontrado el apoyo de personas, desde profesores hasta instituciones que confiaron en ella profesionalmente, gracias a las que Visitar Teruel es hoy una realidad. "Ha sido muy bonito el proceso de poder cumplir este sueño por la gente me he ido encontrado. He recibido el apoyo que un emprendedor a veces necesita y eso me ha hecho seguir teniendo ilusión, porque he sentido que creían en mí y en mi trabajo. Por mucho valor que tengas, hay momentos en los que una palabra de ánimo o un primer contrato ayudan a compensar los malos momentos", dice Marta, agradecida de aquellos que la han animado a llegar hasta donde está.

Pero de nada hubiera servido este apoyo sin el sentimiento que Marta pone en su trabajo. Esta turolense enamorada de su provincia, transmite pasión en cada visita, a cada grupo, familia o pareja que se pone en sus manos para conocer Teruel. "Esta ciudad está llena de historia, es muy bonita visualmente y cuando te adentras en ella es todavía más cautivadora y sorprendente. Es pequeña pero preciosa y con un patrimonio increíble". Marta solo tiene buenas palabras para un Teruel que conoce como la palma de su mano pero del que no deja de aprender cosas para darlas a conocer a los demás y que se enamoren de la ciudad tanto como lo está ella.