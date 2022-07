Quejas por la invasión del parquin de Dinópolis con sucesivos eventos en temporada alta

La utilización para diversos eventos de la explanada en la que habitualmente aparcan los visitantes de Dinópolis ha motivado las quejas del parque paleontológico y de sus clientes. En lo que va de julio, la zona ha servido de escenario de conciertos, recinto de atracciones de feria y, el último fin de semana, sede del rally Baja Aragón.

Dinópolis ha transmitido al Ayuntamiento de Teruel los problemas que sufren sus visitantes al tener que aparcar lejos de la entrada en días de intenso calor como los actuales, cuando el parque registra la mayor afluencia de público de todo el año. Se trata, casi siempre, de familias con niños pequeños, lo que complica el desplazamiento. Desde Dinópolis proponen al Consistorio estudiar otras ubicaciones para los acontecimientos festivos o deportivos.

Los visitantes no ocultaban este domingo su malestar al no poder llegar en coche hasta la entrada del parque. "Mal, muy mal, venimos asfixiados, este no es el lugar para celebrar un rally, deberían respetar un poco a Dinópolis, que también beneficia mucho a la ciudad", dijo una pareja de Teruel,

Charo y Mariano, que acudían al parque con su hijo de tres años. Ana y Arnau, llegados desde Tarragona con su pequeño Lluc, de dos años y medio, confesaron que no esperaban "tener que aparcar tan lejos; llevamos más de 15 minutos caminando a pleno sol". Otra familia, llegada de Guipúzcoa, se quejó de la "falta de señalización" y de que los coches irrumpen en la acera por la que tiene que caminar el público hasta llegar a Dinópolis.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, señaló que estudiará "de la mano de Dinópolis" todos los eventos que se realizan en la explanada, si bien apostó por "compaginar actividades".