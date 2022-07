La DGA comenzará la pasarela peatonal de Valderrobres en el mes de octubre

La reivindicada pasarela peatonal del puente de Hierro sobre el río Matarraña de Valderrobres comenzará sus obras en el mes de octubre. Es una obra necesaria porque por el estrecho puente sin aceras transitan juntos peatones y vehículos ocasionando un riesgo para vecinos y visitantes.

La obra corre a cargo de la Consejería de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda. La empresa que realizará las obras es Infraestructures de Muntanya S.L. por 427.000 euros al obtener la mejor puntuación en el concurso.

La pasarela se situará a tres metros del actual puente sobre la A-231, en el lado derecho accediendo desde la margen izquierda hacia el casco histórico. Será metálica con dos vanos, de 30 y 26 metros de longitud, y cuatro arcos apoyados sobre una pila central en el cauce del río. La infraestructura tendrá 56 metros de largo y tres metros de anchura de plataforma.

En cuanto al diseño, se optará por unas líneas que apenas roben protagonismo al veterano puente de Hierro. La plataforma estará elevada 56 centímetros respecto a la vecina infraestructura. Contará con unas barandillas que, discretamente, recrearán el arco metálico del vecino puente, que se reservará para los vehículos; y tendrá una discreta iluminación led.

La nueva pasarela está diseñada para soportar grandes riadas. En el hipotético caso de que el agua llegase hasta su nivel, su estructura no opondría resistencia. Si se alcanzara un nivel más alto, el puente de Piedra empezaría a represar el agua, así que la pasarela está lista para un escenario en el que se sumergiría por completo. Con esta nueva infraestructura se crea un acceso, de unión de los lados del casco urbano. "Hemos optado por un diseño que apenas interfiera en la visión del actual puente", explicó el consejero de Vertebración del Territorio, José Luis Soro, en su visita a la localidad el pasado 1 de julio.

Para el desarrollo de las obras no se prevé el corte de la carretera, se dará paso alternativo a los vehículos en el puente actual durante la realización de determinados trabajos como el izado de la pasarela. El consejero conoció en su visita la actuación para el refuerzo de firme en el tramo del puente y acceso de la A-231. La obra se realizó este año y fue ejecutada por Tecnología de Firmes, S.A. por 89.878 euros.

La variante, aún sin trazado fijo

Respecto a la otra obra reivindicada en la capital del Matarraña, la variante, la DGA todavía no ha decidido cuál será el trazado definitivo que del nuevo vial de la A-231 que permitiría evitar el casco urbano de Valderrobres. Confirmado ya el vial entre la carretera de Beceite y la A-1414 de Fuentespalda, quedará pendiente sin embargo decidir cómo discurrirá la carretera que vuelva a conectar el vial con la A-231 sentido a Alcañiz. Descartada ya la opción "norte", se pondrá el foco en las variantes sur y central. La opción denominada ‘central’ es la que genera más controversia puesto que varios vecinos afectados denunciaron que de ejecutarse "no será una variante si no una travesía". Desde la DGA dicen que, de hacerse esta opción, se alejará todo de lo posible el trazado del contorno urbano de Valderrobres.