La réplica del Torico ya luce su primer pañuelo rojo

Llegó el momento más esperado por los turolenses. Después de dos años de pandemia, las fiestas de la Vaquilla ya han comenzado en Teruel.

La alcaldesa Emma Buj salió al balcón y anunció, con emoción en la voz tras dos años sin fiesta: "Qué suene el Campanico y comience la Vaquilla 2022". Senen Osorio, que llevaba una camiseta en memoria de Miguel Ángel Blanco, cogió el pañuelo de manos de la alcaldesa y se lo dio a Concha López y Araceli García. Ambas fueron las encargadas de correr con él hasta la plaza del Torico, donde se lo entregaron a otra peñista para dárselo a las elegidas este año. Hasta el lunes por la noche la emblemática estatua lucirá el pañuelo rojo.

Dos vaquilleras han trepado por la columna recién restaurada en el día grande para los turolenses, que han salido a la calle de forma masiva.

Este sábado, a primera hora de la tarde, y ante una plaza abarrotada, las peñistas María Domingo y Belén Martínez, colocaron el pañuelo rojo al Torico. Ambas se abrazaron al llegar a lo más alto, animadas por los gritos de los turolenses y visitantes que llenaron la plaza. Con una emoción más que visible, Domingo le ayudó a Martínez a quitarse el pañuelo de la muñeca y las dos juntas, tras levantar el símbolo de la Vaquilla frente a todos sus vecinos, vistieron al Torico de rojo.

Es la primera vez que dos mujeres se encargan de colocar el pañuelico. "Estoy impresionada de lo que acaba de pasar. Es increíble. Todos los años he soñado con este momento. Siempre he querido estar ahí arriba poniendo el pañuelo. Teruel está precioso. Es una alfombra de turolenses y visitantes", ha señalado Belén Martínez, que ha querido dedicar el momento a sus seres querido que "ya no están".

"Nervios, emoción y felicidad". Así se sintieron los turolenses, y también los visitantes, al poder dar comienzo a las fiestas de la Vaquilla. Unas fiestas que durarán hasta el próximo lunes, 11 de julio.

