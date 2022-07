¿Pero cuántos Toricos hay ahora en Teruel?

Este martes colocaron el nuevo Torico, símbolo de Teruel, en la plaza. Entre el accidente, las prisas para que todo luciera bien en las fiestas, el problema que supone replicar una escultura con tanto peso sentimental y los visitantes preguntando "¿dónde está la escultura?", parece fácil perder la cuenta sobre cuántos Toricos hay ahora en Teruel.

Recapitulemos. El original se rompió y había que reponerlo. Faltaban pocos días para que empezaran las fiestas. La reconstrucción (que no restauración) del Torico accidentado resultaba compleja porque la pieza quedó muy dañada, había que buscar otra solución. La réplica de la escultura era la mejor idea. Pero, ¿de dónde se podía sacar un Torico intacto para hacer esa réplica? La respuesta parecía fácil: en el Museo de La Vaquilla hay otro Torico expuesto y con un molde en 3D listo para ser usado. Cuando este molde llega a los restauradores se dan cuenta de no se parece tanto al original, no era ni del mismo tamaño. Además, el molde se hizo hace muchos años a base de fotogramas y la replica no iba a ser tan fiel como esperaban.

Finalmente, los Morlanes, encargados de la recomposición de la figura, con la ayuda de varias empresas tecnológicas, deciden vectorizar las partes sanas del Torico accidentado y utilizar el molde en 3D, del Museo, para replicar las patas traseras y una delantera. Después se construyó un molde en resina, con una impresora 3D, y con este hicieron la caja de arena para fundir el nuevo Torico en bronce. Realizaron el acabado, el repasado y el patinado. El resto de la historia se vio este martes cuando lo colocaron con una grúa en la plaza.

Los tres Toricos

El primero de ellos está a la vista de todo el mundo, en la plaza, donde ha estado siempre. Esta vez restaurada, nueva y reluciente. Alejandro Morlanes, uno de los autores en tiempo récord de la nueva escultura del Torico, presume: "Ahora el Torico es de bronce. El bronce más puro que hay hoy en día, un 96% de cobre y un 4% de estaño".

El nuevo Torico, recibido con aplausos y al grito de "¡guapo!" Jorge Escudero

El segundo Torico se encuentra en el Museo de la Vaquilla. Este lugar fue inaugurado en 2006 y se ha renovó en 2021, conservando todos los matices relacionados con la tradición taurina de la capital. Este museo es el que guardaba el molde del que se han sacado las patas del anterior.

El Torico que está en el museo de la Vaquilla, en Teruel Jorge Escudero

El visitante puede ver en esta muestra un espacio dedicado a la Vaquilla del Ángel. Se exhiben carteles de fiestas, indumentaria vaquillera, los nombres de todas las personas que han puesto y quitado el pañuelo al Torico y, como hemos dicho, la réplica del Torico con un pañuelo rojo sobre parte de su columna.

El tercer Torico es el que hasta ahora estaba en la plaza, pero se cayó en el accidente. La Dirección General de Patrimonio decidió que los análisis y el proyecto de intervención lo llevara a cabo el Museo Provincial de Teruel.

Jaime Vicente, director de Museo Provincial de Teruel cuenta que "ahora se recogerá el Torico dañado y se hará en el laboratorio las pruebas de metalografía y radiografía para conocer el estado de conservación su conservación y el tipo de metal con el que está hecho".

Los cuernos, patas y base del Torico de Teruel, rotos tras la caída Ayto. Teruel

Este Torico, una vez restaurado, queda en manos del Ayuntamiento de Teruel, que tendrá que decidir dónde estará. Podría ubicarse en el salón de plenos, en el despacho de la Alcaldesa u otra vez en la columna, aunque esto último se considera algo improbable.

¿Hay un cuarto Torico?

Tradicionalmente se creía que, sobre la columna, reposaba un Torico de bronce. Hay menciones desde el siglo XVI a la existencia de un toro de bronce con una estrella entre los cuernos. Sin embargo, el director del Museo Provincial de Teruel asegura que "no ha habido otro Torico documentado más que el que conocemos. Es el mismo Torico que estaba en la batalla de Teruel y el mismo al que se le realizó un análisis en 1994 por parte de una restauradora experta. Ya en esa fecha supimos que el Torico era de hierro".

Y muchos se dirán: pero ahora que se le ha hecho un molde a la figura, podrán replicarlo. Alejandro Morlanes, uno de los restauradores, asegura que "ese molde no se conserva al 100%, al fundirlo siempre se daña". Así que esto es "toro", amigos.