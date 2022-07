"He puesto mucho entusiasmo para que la copia del Torico quedase bien"

José Luis Morlanes respira aliviado. En apenas dos semanas, este metalista zaragozano ha logrado obtener una copia exacta en bronce del Torico de Teruel, un trabajo que, en condiciones normales, habría requerido dos meses de tiempo.

"Han sido 14 días soportando una gran presión, a la que no estoy tan acostumbrado", confiesa. Y es que de él dependía que la ciudad de Teruel contara en estas fiestas de la Vaquilla con su símbolo más querido, siquiera una réplica del original, ya que este quedó destrozado el pasado 19 de junio al caer al suelo junto con la columna que lo sustentaba.

"Hemos tenido que hacer todo contra reloj y en muy poco tiempo. Decidimos implicarnos en cuerpo y alma para que todo saliera bien. Ni siquiera durmiendo me he quitado del pensamiento este encargo, al que le he puesto mucho entusiasmo", confesaba este lunes Morlanes, quien ha contado con la colaboración de sus hijos y herederos de su saber, Rubén y Alejandro.

El metalista, con 51 años de experiencia a sus espaldas y con la jubilación a un tiro de piedra, no oculta su satisfacción "por haber contribuido a que la fiesta de Teruel pueda celebrarse con normalidad, dentro de lo posible". La ciudad necesitaba a su icono para cumplir con la tradición, el próximo sábado, de poner el pañuelo rojo al Torico y dar inicio a la Vaquilla, el plato fuerte de sus Ferias y Fiestas del Ángel.

José Luis Morlanes considera que el Torico "pone el broche de oro" a su dilatada trayectoria, en la que figuran otras obras muy destacadas, ahora expuestas en la Basílica del Pilar o en La Seo del Salvador, ambos templos en Zaragoza.

A sus 65 años, bien acompañado por la salud, no ha dejado de acudir a su puesto laboral ni un solo día. "Me gusta mi profesión", subraya. Aún recuerda cuando, con 14 años, entró a trabajar en el taller artesano donde aprendió el oficio. Todavía sigue allí, pues se hizo cargo de la fábrica hace 40 años, cuando se jubiló su patrono.