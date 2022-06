Cs y PAR salvan a Emma Buj de asumir responsabilidades políticas por los destrozos del Torico

El apoyo de Cs, socio del PP en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Teruel, y la abstención del PAR han salvado este viernes a la alcaldesa, la popular Emma Buj, de asumir responsabilidades políticas por el derrumbamiento de la columna del Torico y por los graves destrozos de la estatua, uno de los principales emblemas de la ciudad. Todos los partidos de la oposición, salvo los aragonesistas, han presentado ante el pleno una moción que instaba a Buj a asumir personalmente la responsabilidad política por "las negligencias que han ocasionado la destrucción de la fuente del Torico y del símbolo de la ciudad". La propuesta ha obtenido nueve votos a favor del PSOE, Vox, CHA, Ganar Teruel y Espacio Municipalista (EM), 10 en contra de PP y Cs y dos abstenciones del PAR.

El portavoz de Cs, Ramón Fuertes, a pesar de considerar que fue "un error grave" no pedir informes técnicos antes de instalar la decoración con 23 cuerdas atadas a la columna y que esta actuación es merecedora de que se depuren responsabilidades políticas, ha votado en contra de la propuesta de la oposición, lo que, unido a la abstención de los dos ediles del PAR, ha salvado de la reprobación a la alcaldesa.

Emma Buj ha asumido, no obstante, la "responsabilidad" por el "accidente" que sufrió el Torico el pasado domingo como máxima representante del equipo de gobierno PP-Cs, aunque ha aclarado que no participó personalmente en las decisiones de anclar las cuerdas a la columna ni en la retirarlas con motivo de la procesión del Corpus. Se ha mostrado visiblemente emocionada al atravesar "el peor momento para un alcalde" si no hay desgracias personales, que es, a su juicio, la destrucción de "un símbolo" de la ciudad.

Buj ha afirmado que el "dolor" de los turolenses por la destrucción del Torico es el suyo y ha añadido que este hecho le duele "cada vez" que respira. Dijo asumir responsabilidades al admitir que no le gustó "como se hicieron las cosas, porque muchas se hicieron mal". Se atribuyó personalmente errores como que no se hubieran solicitado informes técnicos previos a la instalación de las sogas. "No echo balones fuera ni culpo a nadie. No busco cabezas de turco" y remachó con un lapidario "lo siento en el alma".

Todos los portavoces de la oposición, salvo el del PAR, Julio Esteban, que se limitó a achacar lo ocurrido con el Torico a un "exceso de confianza", han tachado la actuación del Ayuntamiento de "negligencia" y han acusado a la alcaldesa de intentar minimizar la gravedad de lo ocurrido. Los principales reproches han girado en torno a la instalación de la trama de cuerdas que derrumbó la columna sin pedir informes técnicos previos respecto a la seguridad de esta operación.

Los portavoces del PSOE, Samuel Morón, y de CHA, Marisa Romero, han pedido directamente la dimisión de Emma Buj. Romero le ha reprochado haber lanzado el "bulo" de la posible sustitución del Torico original por una copia para difuminar su responsabilidad en lo ocurrido. Morón ha recordado por su parte un decreto de la Alcaldía emitido por otro asunto que prohibía anclajes en monumentos como el Torico.

El concejal de Vox, Alejandro Nolasco, ha dicho que el PP debería asumir responsabilidades "como en la vida adulta" tras haber actuado "por las bravas". El edil de EM, Zésar Corella, ha acusado a Buj de haber gestionado la crisis en función de su "interés político" y el concejal de Ganar, Nicolás López, ha culpado a la alcaldesa por "maquillar" la realidad en su beneficio.

Emma Buj ha achacado el derrumbamiento "accidental" a la tensión de las cuerdas y al deterioro de la propia estructura por el paso del tiempo. La alcaldesa ha dicho sufrir un "acoso político" de la oposición, que "utiliza" una desgracia ocurrida en la ciudad.

La brigada actuó sin recibir instrucciones sobre el procedimiento

La Brigada de Obras municipal que retiraba el pasado día 19 el tendido radial de cuerdas anclado a la zona alta de la columna del Torico cuando está se desplomó partiéndose y que dejó la emblemática estatua destrozada actuó sin recibir instrucciones previas sobre el procedimiento a seguir por parte los servicios técnicos municipales ni de la empresa que había procedido al montaje. Según los informes técnicos emitidos por la Fundación Santa María de Albarracín y por el Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento, el pedestal se desplomó por la tensión horizontal generada por las sogas atadas a la columna. Cuando se desataron parcialmente, la columna se inclinó hacia la dirección de donde tiraban las sirgas aún amarradas.

Las quejas del encargado de la Brigada, Julio Pérez, por la falta de información previa sobre la forma de desmantelar el tendido de las 23 sogas ancladas al Torico por un extremo y a edificios de la plaza por el otro se refleja en el informe que emitió dos días después del suceso. El documento señala que su servicio fue requerido por el departamento de Fiestas para retirar las sogas, instaladas con motivo del Congreso Nacional del Toro de Cuerda. Y cuando se pusieron a trabajar, a las 06.30, no habían recibido "ninguna información sobre el sistema de montaje que se había llevado a cabo por la empresa privada, tampoco ningún protocolo para el montaje y desmontaje de las sogas ni de la estructura que las soportaba así como ninguna información sobre las cargas soportables".

El informe ha sido leído íntegramente por la concejal de CHA, Marisa Romero, en el pleno municipal celebrado ayer para evidenciar la actuación "negligente" del Ayuntamiento. Concluye que la Brigada obró "con el mayor compromiso realizando un servicio con la mayor diligencia posible". Pero lamenta: "No se nos trasladó por parte de la empresa –montadora– ninguna información o expediente que nos hubiera podido facilitar la actuación".

Según se puso de manifiesto durante el pleno, la retirada de la trama de sogas del Congreso Nacional del Toro de Cuerda se adelantó sobre los planes iniciales porque el Obispado alertó de que con este dispositivo la procesión del Corpus no podía pasar por la plaza, como es tradicional. Inicialmente, estaba previsto que el desmontaje corriera a cargo de la empresa instaladora.

El informe de la Brigada relata cómo ocurrió el derrumbe y también la posterior retirada de los fragmentos de la estatua del Torico, que en la caída desde el remate de la columna de siete metros de alto se estrelló contra uno de los bolardos de la plaza –se partieron las cuatro patas y un cuerno–. El documento explica que, tras el derrumbamiento, "se procedió a a recogida del Torico y de las piezas visibles" así como del fragmento de columna derrumbado y el capitel hecho añicos y "se procedió a la limpieza de todos los restos" con el apoyo del servicio de Limpieza.

Sin embargo, cuando el jefe de la Brigada inspeccionó la escultura en una nave municipal, comprobó "la falta de las patas traseras y de la punta de uno de los pitones". Se procedió a continuación a buscar los fragmentos extraviados en la plaza del Torico y un operario de Limpieza encontró el cuerno, pero nadie "pudo dar con el resto de piezas".

Ante la gravedad de los daños que sufrió el Torico al chocar contra la plaza, el pleno aprobó por unanimidad una moción presentada por el concejala de Espacio Municipalista, Zésar Corella, para "proceder sin prisas, con prudencia y profesionalidad" para conseguir la "correcta restauración" del monumento con la colaboración de la Dirección General del Patrimonio, que ya analiza ya la propuesta de restauración de la columna y que está a la espera del informe para la reparación de la estatua. Votaron a favor PP, PSOE, Cs, PAR. Vox, CHA, Ganar Teruel y el proponente. El destrozo se ha producido a dos semanas de que el Torico protagonice el inicio de las fiestas de La Vaquilla con el masivo acto del pañuelico.