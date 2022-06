Teruel tendrá puesta del pañuelo, pero podría ser con una réplica del Torico

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, dejó este martes la puerta abierta a que la puesta del pañuelo al Torico, el acto que da inicio a la fiesta de la Vaquilla y que debería celebrarse el próximo 9 de julio, se lleve a cabo con una réplica de la emblemática figura del astado. La complejidad que reviste restaurar la original, partida por las cuatro patas el pasado domingo al derrumbarse el monumento durante la retirada de la decoración del Congreso Nacional del Toro de Cuerda, deja en el aire que el verdadero Torico esté listo para esa fecha y el Ayuntamiento ha encargado una copia por si fuera necesario utilizarla.

Según explicó el presidente de Interpeñas, Juan Nácher, que junto con otros representantes de la entidad se reunió con la alcaldesa por la tarde, esta dio esperanzas "de que la réplica o el original estarán listos en plazo". "Habrá puesta del pañuelo, seguro, si bien será de una manera o de otra".

Subir con una grúa

También se baraja que en lugar de que los peñistas trepen por la columna se utilice una grúa para llegar hasta arriba y colocar el pañuelo, sin que este acto afecte al monumento. De hecho, Interpeñas propone "repensar esta tradición", tanto en la forma de subir hasta el astado como en el aforo, cuando lo habitual es que unas 10.000 personas se congreguen en la plaza del Torico para presenciar el pistoletazo de salida de la Vaquilla.

Nácher confesó que, tras comprobar que el desplome de la columna del Torico no era una broma y que el monumento estaba por el suelo, pasó toda la noche sin dormir, dada la proximidad de la puesta del pañuelo. "Lo que ha ocurrido, en las fechas en las que estamos, fue un pequeño gran desastre", dijo.

Polémica con Patrimonio

La directora general de Patrimonio del Gobierno aragonés, Marisancho Menjón, puso este martes contra las cuerdas al Ayuntamiento de Teruel al remitirle una carta notificándole que la colocación alrededor de la columna del Torico de una argolla metálica con 23 anclajes para otras tantas sogas, cuyo desmontaje fue el detonante del desplome, requería de una autorización por parte del organismo que ella coordina, al generar una "afección estructural" a ese elemento urbano.

En la misiva, Menjón exige también al Consistorio que pida permiso para llevar a cabo las actuaciones necesarias en la restauración del monumento, al encontrarse este dentro del conjunto histórico, que está catalogado como de interés cultural.

Al término del encuentro con los peñistas, la alcaldesa anunció que el informe de propuesta de intervención en la columna de piedra estará terminado este miércoles mientras que el del Torico podría llegar el jueves. Ambos serán remitidos a la Dirección General de Patrimonio del Gobierno aragonés inmediatamente para que la restauración del monumento no se demore.

No obstante, Buj mostró su "sorpresa" por el mensaje de Patrimonio y explicó que el pasado lunes ya habló con Marisancho Menjón para informarle de que la propuesta de los técnicos de restauración le sería enviada. "Le pedí máxima celeridad y ella me la ofreció", subrayó la alcaldesa de Teruel, quien agregó que no pidió permiso para colocar la argolla y las cuerdas al tratarse de "una actuación temporal".

Tras recibir el visto bueno de Patrimonio, "no debería costar mucho reparar la columna; el Torico, no lo puedo aventurar", afirmó la alcaldesa, quien explicó que la figura del astado deberá llevar piezas nuevas irremediablemente, al haberse perdido fragmentos de las patas del astado. Destacó que la restauración del Torico será "más fácil y en un plazo razonable" gracias a que existe una copia de la figura en 3D en el Museo de la Vaquilla y añadió que, en estos momentos, antes que buscar culpables, prefiere "encontrar soluciones y devolver a los turolenses este símbolo tan querido".

También la Fundación Santa María de Albarracín, que tutelará los trabajos de restauración, ha recomendado que, de ahora en adelante, la puesta del pañuelo se lleve a cabo utilizando algún elemento auxiliar, como una grúa o una escalera, y no trepando por la columna, con el objetivo de proteger el monumento. Además, como explicó el gerente de la institución, Antonio Jiménez, se recomienda "realizar un estudio en profundidad" para decidir si más allá de esta Vaquilla se quiere mantener sobre el pedestal la figura original del astado o una réplica.