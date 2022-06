Los turolenses, impactados por el desplome del Torico: "Es como si a París le quitan la Torre Eiffel"

El desplome accidental de la columna del Torico la mañana de este domingo, cuando los operarios municipales retiraban subidos a una grúa las 23 cuerdas representativas de los municipios de España con toro ensogado sujetas al emblemático monumento, ha encogido el corazón a los turolenses.

"Es como si a París le quitan la Torre Eiffel", ha dicho David Formento, un turolense que paseaba a su perro esta mañana y se ha encontrado con la calamitosa imagen. Dolido por el suceso, este hombre recordaba que la única imagen que se tiene de la plaza sin el Torico data de la Guerra Civil, "pero ahí, al menos, la columna seguía en pie, algo que no podemos decir ahora", ha lamentado.

Una pandilla de amigos que no han dormido en toda la noche por celebrar los festejos del Congreso Nacional del Toro de Cuerda, han recibido la noticia por las redes sociales y no la creían. "He pensado que era un fotomontaje, parecía una broma, pero cuando lo he visto, me ha dolido el corazón", ha dicho Rubén Pobo, de Cella.

Laura Gamarra, una enfermera que ha estado trabajando de guardia toda la noche, se ha mostrado entristecida porque "faltan solo unos días para la Vaquilla, una Vaquilla especial, después de dos años de ausencia por la pandemia, me he quedado helada al verlo".

También pensó que era un montaje fotográfico Juanjo Villanueva, un turolense que a visto lo ocurrido a primera hora de la mañana. "Me he quedado sin aliento. El Torico, el emblema de la ciudad, destrozado y por el suelo, es muy triste", ha dicho.

De "surrealista" ha calificado el suceso José Luis Moliner, miembro de la Peña El Ajo, quien ha acudido a la plaza del Torico con otros peñistas nada más conocer lo ocurrido. "A cuatro días de la Vaquilla, el accidente siembra de incertidumbre las fiestas; lo que no derribó la Guerra, se ha caído ahora, es muy triste", ha dicho.

Antonio Salvador, un turolense que se disponía a realizar una excursión en bicicleta y ha acudido con ella a la plaza del Torico nada más saber el suceso, ha considerado "una auténtica desgracia" el desplome de la columna y del astado de bronce. No obstante, ha querido aportar positivismo a lo ocurrido. "Podría haber sido mucho peor si llega a ocurrir con las dos peñistas que este año van a poner el pañuelo al Torico arriba. La buena estrella del Torico y el Ángel Custodio nos han protegido".