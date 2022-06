Sustos y revolcones en un Teruel convertido en ruedo de todos los toros de cuerda de España

Teruel ha vivido este sábado una auténtica maratón de suelta de toros ensogados que vecinos y visitantes han disfrutado como si se tratara de un aperitivo de las fiestas del Ángel de la Vaquilla, que arrancarán el próximo 1 de julio tras dos años de ausencia por la covid y en las que esta tradición sigue vigente.

Por las calles del Ensanche, uno de los barrios más populosos, han corrido 16 astados encordados al estilo de otros tantos municipios españoles. Otros siete lo harán este domingo, poniendo fin al XVII Congreso Nacional del Toro de Cuerda, que ha llenado la ciudad durante toda la semana de actividades vinculadas a esta centenaria costumbre.

En el gran ruedo nacional en que se ha convertido Teruel no han faltado los sustos, las caídas y los revolcones. Cerca de 40 personas han tenido que ser atendidas a lo largo del día por los servicios sanitarios de emergencia instalados en la zona a causa de fracturas, torceduras, contusiones, quemaduras por fricción con la soga del toro o varetazos, que son los golpes de lado que da el astado con los cuernos sin llegar a clavarlos. Un hombre sufrió mareos ante el intenso calor que reinaba en la zona, derivado de las altas temperaturas que, como el resto del país, ha registrado Teruel.

No obstante y por fortuna, ninguno de los casos ha revestido gravedad. Solo un joven tuvo que ser derivado al hospital Obispo Polanco para ser intervenido quirúrgicamente tras haber sufrido una fractura de muñeca. Tal y como explicaron el médico y el enfermero encargados de la uvimóvil desplazada al Ensanche, Justo Villalba y Ángel Loras, la jornada ha sido muy intensa, pero no ha habido que lamentar daños personales de entidad.

Cientos de personas han corrido junto al toro en una zona de encierro que incluía la Avenida Sanz Gadea, la Plaza Playa de Aro, la Avenida Ruiz Jarabo y las calles Moncada, Albarracín y Barcelona. Jesús Pardo, un corredor llegado desde Cuenca, explicó que siente una "gran emoción y adrenalina" al estar tan cerca del toro, si bien admitió que la práctica "es muy peligrosa y hay que conocer el terreno por el que pisas". Un joven de Teruel, Sergio Sánchez, calificó el evento de "muy bonito e interesante, porque uno conoce la manera que cada pueblo tiene de ensogar al toro". Añadió que el único truco para no salir lesionado por el astado "es correr y correr".

El Ensanche ha estado repleto de público desde primera hora de la mañana, con las gradas al completo –con capacidad para 1.500 personas– y muchísimos espectadores apostados en las barreras instaladas a lo largo del recorrido. "Me gusta esta tradición, no soporto las corridas de toros, porque el animal sufre, pero los ensogados y el ambiente de fiesta que crean, me encantan", afirmó una vecina de Teruel, Nieves Bonilla. Dos de sus amigos, los hermanos Rosa y Ramiro Valero, asentían como ella y señalaban que el Congreso del Toro de Cuerda "está siendo el ensayo de la Vaquilla, unas fiestas que ansiamos todos a lo grande tras dos años de pandemia".

La gastronomía y el paisaje de los 23 municipios participantes –un buen número de ellos pertenecientes a la vecina Comunidad Valenciana– han sido también protagonistas de la jornada en una feria en La Glorieta. "El objetivo es dar a conocer nuestra localidad, para que todos los que han venido a este congreso nos visiten pronto", explicó Tamara Torres, de la Hermandad de San Marcos de Beas de Segura (Jaén). En cada stand, decorado con los elementos con los que se engalanan los toros, se exponen folletos y fotografías de parajes naturales.