Los secretos para maquillarse como una 'flapper', en el Casino de Teruel

El Casino de Teruel se prepara para celebrar por todo lo alto el próximo 28 de mayo su primer centenario. Entre las distintas actividades que se desarrollarán, habrá una recreación histórica del momento de la inauguración del edificio, con la participación de todos los turolenses que lo deseen.

Para conseguir el mayor realismo posible, una alumna de la Facultad de Bellas Artes de Teruel, Claudia Villegas, ha enseñado al público femenino cómo maquillarse al estilo de los 'felices años 20'. El objetivo, ayudar a convertirse a las turolenses en un personaje más de aquella época, incluidas las 'flappers', mujeres que desafiaban las normas convencionales del momento escuchando y bailando jazz en los clubes nocturnos, fumando, bebiendo licores y acortando sus faldas.

El maquillaje que usaban las 'flappers' daba a la zona de los ojos un aspecto ahumado en negro, difuminado con tonos grises o blancos y puntos de luz en los mismos colores. La 'raya del agua', en el párpado inferior, era blanca y los labios adquirían en su parte central la forma de un triángulo. Las cejas finas y arquedadas completaban el look.

Así lo explica Claudia Villegas, quien, para poder impartir con éxito su masterclass, ha leído libros de historia sobre la moda de los años que siguieron al final de la Primera Guerra Mundial, ha navegado por internet y se ha visto con detalle todas las series televisivas ambientadas en aquella época. Además, estudió maquillaje y realiza cursos siempre que puede.

"He querido ser realista y fiel a la historia. Exactamente igual que entonces no podemos maquillarnos, pero sí acercarnos a aquel estilo con algunas claves", destaca Villegas, natural de Puerto Sagunto (Valencia) que cursa en Teruel el tercer curso de Bellas Artes.

Claudia afirma que el maquillaje que usaban las mujeres en la época del Charlestón durante el día sigue vigente en la actualidad. "Era, en general, muy elegante, suave, sin colores fuertes, y destacando las facciones del rostro", señala.

Las alumnas que participaron en la clase de Claudia Villegas, impartida en una sala del Casino de Teruel, aprendieron a delinear sus ojos haciéndolos más grandes y tendentes a la redondez con un toque de decaimiento, como se hacía a principios del pasado siglo XX. La piel se maquillaba pero no demasiado, para no caer en el acartonamiento. El colorete era muy sutil y los labios se pintaban de rojo, pero no marcando su forma. Las pestañas no destacaban en exceso, al contrario de lo que ocurría de noche, cuando se resaltaban o se colocaban de manera postiza.

El peinado de los 'felices años 20' ha sido otro de los aspectos que Claudia ha tratado en su clase. El llamado 'falso bob' y las 'ondas al agua', creadas con un peine y pinzas en el pelo humedecido, fueron los estilos predominantes y ambas técnicas fueron explicadas por ella con sesiones prácticas.

Villegas considera que, si bien sus estudios de Bellas Artes no conectan demasiado con el mundo del maquillaje, ambos ámbitos sí están vinculados de alguna forma.

La clase de Claudia Villegas se enmarca en una serie de talleres en los que los participantes han aprendido también a vestirse como en aquella época e incluso a confeccionarse ropa al estilo imperante en aquel momento histórico. Así, el Casino de Teruel ha logrado involucrar a los estudiantes de Bellas Artes en la vida cultural de la ciudad.