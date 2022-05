Alba Sánchez, al frente de las Juventudes Socialistas de Teruel

Alba Sánchez es la nueva secretaria general de las Juventudes Socialistas de Teruel tras ser proclamada oficialmente para el cargo este sábado en el V Congreso Provincial celebrado por esta formación política. “Siento un orgullo enorme al representar a esta organización”, ha dicho Sánchez. Ha explicado que su hoja de ruta será similar a la de su antecesor, Ángel Peralta, y consistirá, inicialmente, en “conocer el territorio, salir de Teruel, descentralizar, quitar el foco de la ciudad, porque Teruel es mucho más, somos muchos pueblos en la provincia y tenemos que estar con su gente y conocer sus problemas e inquietudes”.

Sánchez ha estado respaldada por la secretaria general de Juventudes Socialistas de Aragón, Andrea Sobreviela, quien ha apostado por la unión de las tres provincias. “Mi mensaje es muy claro -ha dicho-, no hay Aragón sin ninguna de sus tres provincias y Aragón es mucho más que Zaragoza”. “Estamos aquí -ha continuado- porque queremos hacer un proyecto conjunto y global; solos no vamos a ninguna parte y juntos, a donde haga falta. Este nuevo proyecto que encabezo no tendría sentido sin la provincia de Teruel y su realidad”.

NOTICIAS RELACIONADAS El PP conservaría la alcaldía mientras que Teruel Existe irrumpiría con dos ediles

El congreso ha sido clausurado por la secretaria general del PSOE en Teruel, Mayte Pérez, quien ha destacado que Las Juventudes Socialistas son una organización autónoma al PSOE, “pero absolutamente imprescindible para el Partido Socialista”. Pérez ha subrayado que los jóvenes constituyen muchas veces “el empuje para tener más decisión en algunas determinaciones, pero siempre respetando las reglas del juego”. Ha añadido que es importante “en estos momentos, respetar el Estado establecido a partir de los partidos políticos tradicionales, que tienen historia” y ha señalado que los jóvenes deben implicarse en el progreso y la transformación de la sociedad.