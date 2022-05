Más de 25 casas con goteras y campos arrasados en La Puebla de Valverde a causa de la tormenta

Más de 25 casas de La Puebla de Valverde han resultado afectadas por goteras a raíz de la fuerte tromba de granizo que cayó la tarde de este lunes. El pedrisco colapsó los canales de desagüe de los tejados, haciendo que el agua se encharcara y se filtrara hasta el interior de las viviendas, en algunos casos, "a chorro", explica uno de los concejales de la localidad, Gilberto Doñate.

También garajes y peñas de ocio se vieron dañados por la tormenta y sus propietarios, al igual que ocurrió en las casas, tuvieron que recoger el agua con fregonas y cubos. La localidad registró en hora y media, desde las 17.00 a las 18.30, 48 litros de agua y granizo. Aunque las precipitaciones fueron menos copiosas que en la vecina Valbona, donde cayeron a lo largo de la tarde 82 litros, el pedrisco complicó la situación en La Puebla de Valverde.

Las plantas de trigo han quedado machacadas. Heraldo

La tormenta ha causado graves daños en la agricultura. La alcaldesa de La Puebla de Valverde, María Ángeles Izquierdo, ha expresado este martes su "preocupación" por la importante afección al cereal. "En varios campos se ha perdido la cosecha al 100% y eso es muy lamentable", ha dicho. La regidora ha añadido que los caminos rurales del municipio han quedado "destrozados" al desbordarse las ramblas.

Uno de los agricultores afectados, Silvestre Igual, calcula que, en su caso, ha perdido el 90% de la cosecha. "La avena está toda machacada en los campos que quedan entre la Autovía Mudéjar y Valbona pasando por La Puebla de Valverde. Fue una tormenta muy fuerte que nos pilló a todos por sorpresa; ahora, mucho tiene que rebrotar el cereal para que se salve algo".

Los ajos plantados en este huerto han quedado destrozados. Heraldo

Igual ha explicado que no había contratado seguro agrario integral "porque cuando hay varios siniestros seguidos baja mucho la indemnización y a mí no me salía rentable". Ha añadido que tampoco tenía seguro contra el granizo "porque no es tiempo de pedrisco y aún no se ha abierto el plazo para ello".

Este agricultor ha explicado que, aunque de pequeño tamaño, el granizo fue tan abundante y cayó con tanta fuerza "que hasta las carrascas se han quedado sin hojas".

Un ganadero, Pedro Igual, ha lamentado que el agua entró en su corral de ovejas mojando todo el pienso para los animales hasta dejarlo inservible y provocando la muerte de algunos corderos pequeños.