Revolcones sin consecuencias en una suelta de becerros en Teruel

La plaza de toros de Teruel ha acogido este domingo una suelta de becerros y una capea tradicional que ha reunido en las gradas a alrededor de 800 personas, la mayoría de ellas jóvenes. El festejo, organizado por la empresa que gestiona el coso taurino, Toroter Soluciones Taurinas, ha servido para reivindicar el fomento de la tauromaquia.

A lo largo de la mañana han salido al albero 10 becerros de unos 200 kilos cada uno y todos ellos con los cuernos cortados, al tratarse de un festejo no profesional. Los aficionados han disfrutado de la emoción que supone esquivar al novillo, si bien una de las reses ha alcanzado a un joven que, no obstante, no ha llegado a caer al suelo y tampoco ha sido necesario su paso por Enfermería.

Hacia el mediodía se han soltado dos toros de 250 kilos para la capea tradicional, donde también se han registrado un par de revolcones sin consecuencias, puesto que los afectados han vuelto a mirar al toro de frente sin precisar atención médica.

En un descanso en medio de esta jornada matutina, el representante de Toroter Soluciones Taurinas, David Gracia Noguera, ha salido al centro de la plaza de toros y ha leído un manifiesto en defensa de la tauromaquia. Ha estado arropado por decenas de personas del público que han saltado al coso, así como por algunos políticos turolenses del PSOE, Vox y Ciudadanos.

Entre otras medidas, los asistentes han reivindicado que haya una normativa que permita participar a menores de 16 años en actos taurinos adaptados a esa edad y que en los colegios vuelva a estudiarse el toro de lidia y la tauromaquia. Han pedido además que los medios de comunicación públicos vuelvan a televisar los festejos taurinos.

Gracia Noguera ha explicado que la de Teruel es la primera de una serie de movilizaciones en Aragón con las que asociaciones taurinas y ganaderos de toros bravos reclaman un mejor futuro para la tauromaquia.