Un virtuoso del violín en el Casino de Teruel

David Prat, considerado, a sus 16 años, una joven promesa del violín, ofrecerá un concierto en el Casino de Teruel -su ciudad natal- el próximo 28 de abril, a las 19.00, dentro del programa de actividades organizado para celebrar el primer centenario del emblemático edificio de la capital turolense.

El joven violinista interpretará obras de algunos de los compositores clásicos más conocidos, como Mendelssohn, Bach, Wieniawski y Paganini. La entrada es libre hasta completar el aforo.

Prat inició su formación musical a la edad de tres años en la Escuela Municipal de Música de Teruel y muy pronto su vocación por el violín le llevó a especializarse en el dominio de este instrumento en el Conservatorio Profesional de Música de la misma ciudad. Concluyó el grado elemental con la profesora Estela Soler obteniendo la máxima calificación. Terminó, igualmente, tres cursos de grado profesional con matrícula de honor.

Para perfeccionar su técnica, ha recibido clases magistrales de Zakhar Bron, Yuri Volguin, Alma Olite, Sveltha Zhava, Alejandro Bustamante, Miguel Colom, Jordán Tejedor, Ruth Olmedilla y Daniel Francés, entre otros profesores.

Según explica este virtuoso del violín, que contó siempre con el apoyo de sus padres para desarrollar su pasión musical, practica diariamente de dos a tres horas sin que ello le suponga "ningún sacrificio". De hecho, compagina "sin problemas" la música con sus estudios de Bachillerato.

Destaca que, si bien no tiene en su repertorio un compositor favorito, siente predilección por los maestros románticos, como Tchaikovski o Wieniawski. No oculta que, aunque intenta llevar con tranquilidad los días previos a un concierto, siempre surgen, en el último momento, los temidos nervios. No obstante, hasta de esta inquietud obtiene algo positivo David Prat, pues considera que tal estado de ánimo le empuja a esforzarse todavía más.

Confiesa que su sueño es dedicarse al violín "de forma profesional" y lleva camino de ello. Fue en 2017 cuando ofreció su primer concierto como solista, celebrado en el salón de actos del Museo Provincial de Teruel e interpretando piezas de Georg Philipp Telemann, J. S. Bach y Jean Baptiste Accolay. También ha dado un recital en el Conservatorio Superior de Música de Zaragoza, así como en múltiples eventos culturales y solidarios.

En 2017 obtuvo la beca en el “Concurso-Beca” organizado por la Academia Internacional de Música y Danza “Forum Musikae”, celebrado en las instalaciones de la Escuela de Música de Pozuelo de Alarcón (Madrid) e interpretando el tercer concierto para violín de J. B. Accolay acompañado por su hermano Adrián al piano. También resultó seleccionado como concursante en la edición de “Forum Musikae” celebrada en Valencia en 2020, interpretando el tercer movimiento del Concierto núm. 2 de H. Wieniawski bajo la dirección del maestro Yuri Volguin.

Ha participado en diversos cursos nacionales e internacionales de Música, como la cuarta y sexta edición del Curso Internacional de Música “Eduardo del Pueyo”, varias ediciones de Cursos para instrumentistas de cuerda “Ciudad de Teruel”, las VIII Jornadas de Música en Cuenca, el Taller de Improvisación de Música Moderna impartido por el compositor, pianista y profesor Antonio Salanova, y otras ediciones de la Academia Internacional de Música y Danza “Forum Musikae” en Madrid.

Por último, consiguió el premio a la “Mención de Excelencia en la Interpretación” en el Concurso Internacional de Música China-España en la Edición de 2020 de Violín.