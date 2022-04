El Ayuntamiento de Teruel, dispuesto a impulsar un campin si fracasa la iniciativa privada

El Ayuntamiento de Teruel está dispuesto a promover la apertura de un campin si no hay ningún empresario particular que quiera poner en marcha esta actividad. Así lo afirmó este lunes la alcaldesa de la capital provincial, Emma Buj, quien destacó que, si bien ella, personalmente, es partidaria de que la Administración no actúe como una empresa, el Consistorio, no obstante, "tendrá que asumir" la actuación en el caso de que fracase la iniciativa privada.

Teruel está recuperando a toda velocidad la afluencia turística que tenía en 2019, antes de que la pandemia frenara la movilidad de las personas. Entre 2015 y 2019, las pernoctaciones en la ciudad subieron un 40% y ahora todo apunta a que en poco tiempo y salvo que no aparezcan factores en contra, la capital turolense volverá a llenarse de visitantes prácticamente en todas las épocas del año.

Buj puso como ejemplo el "éxito rotundo" del área de aparcamiento de autocaravanas que abrió el Ayuntamiento hace apenas dos años en el entorno del parque paleontológico Dinópolis, con capacidad para una treintena de remolques. Este espacio estaba ayer desbordado, hasta el punto de que una docena de autocaravanas permanecían estacionadas en el solar de enfrente ante la falta de hueco en la zona acondicionada para este tipo de vehículos, que está vallada y cuenta con un punto de toma de agua y un merendero.

La alcaldesa consideró que la zona de autocaravanas ha resultado ser "muy positiva" para Teruel al hacer las veces de "un nuevo hotel". Subrayó que los usuarios de este lugar de aparcamiento compran en los comercios de la ciudad y visitan sus atractivos turísticos como cualquier otro visitante.

A lo largo de los, prácticamente, tres años que van de esta legislatura, tres empresarios, todos ellos de Teruel, han mostrado su interés por impulsar y gestionar un campin, pero ninguna de estas iniciativas ha fructificado, pese a las facilidades dadas por el Ayuntamiento. Hay que tener en cuenta que la pandemia paralizó a los promotores, explican fuentes municipales, dejando en un punto muerto el proyecto para que Teruel disponga de una zona de acampada.

Ahora, el equipo de gobierno municipal -integrado por el Partido Popular y Ciudadanos- quiere retomar las conversaciones con los empresarios que estaban dispuestos a promover un campin con la esperanza de que alguna de las iniciativas "tome fuerza", explicó Buj.

Además de un campin, están en fase de proyecto dos nuevos hoteles en Teruel. Uno de ellos se construirá en la zona de los Baños, donde históricamente había un balneario. El otro, supondría la rehabilitación como edificio hostelero y museístico de la antigua harinera de Santa María, muy cerca de la Variante de la N-234 a su paso por la capital turolense.