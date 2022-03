Teruel despide unas Bodas marcadas por el éxito de público en la vuelta tras la pandemia

Teruel recordará esta edición de las Bodas de Isabel de Segura por la gran cantidad de público que ha seguido los actos pese a haber muchos elementos en contra. La fiesta en torno a la leyenda de los Amantes ha tenido que hacer frente este fin de semana a la incertidumbre que todavía existe respecto a la pandemia de covid y, además, mantener el tipo bajo el aguacero que cayó durante toda la mañana y parte de la tarde de este sábado, día grande de la celebración.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, ha calificado este domingo de "éxito rotundo" la recreación de la leyenda de los Amantes y ha considerado que la ciudad ha lanzado un mensaje claro. "Los turolenses hemos vuelto y Teruel está aquí como la ciudad turística que es, con sus calles llenas de vida y de gente", ha dicho la regidora. "Incluso con la lluvia –ha agregado–, las escenas estaban abarrotadas de público, si bien guardando unas medidas de higiene que han hecho que nos sintamos todos seguros".

Vista la buena acogida durante todo el fin de semana, Buj ha anunciado una edición "absolutamente extraordinaria" para 2023. Con ella se conmemorará el 25 aniversario de la recreación callejera, que se cumplió en 2021, pero que no se pudo celebrar debidamente en esa ocasión por la pandemia de coronavirus. "Los turolenses merecen esa fiesta", remarcó la alcaldesa.

Belén Royo, portavoz de la Fundación Bodas de Isabel –entidad participada por el Ayuntamiento encargada de organizar la la celebración–, no ha ocultado su conmoción por el regreso de la recreación a la calle tras una edición online en 2021. "La pandemia nos lo ha puesto complicado y las condiciones meteorológicas han sido un reto, pero hemos vuelto, contra viento y marea", subrayó. "Hemos vuelto a emocionar a los turistas", ha añadido.

Cuando los actores que han dado vida a Isabel de Segura y Diego de Marcilla, Alba Sánchez y Juan Esteban, han subido este mediodía a un estrado en la plaza del Seminario para saludar al público -una vez que habían terminado los actos- han sido aclamados como si de dos auténticas celebridades se tratara. La multitud les ha aplaudido y vitoreado con gritos de "¡bravo!" y "¡guapísimos!" y muchos han esperado durante un buen rato para poder hacerse ‘selfies’ con ellos.

"He disfrutado con la interpretación, y eso que el momento de la petición del beso en el balcón me resultó complicado, con tanta gente en la plaza del Torico, ahí abajo", ha recordado ella. Él ha confesado no encontrar palabras para describir la emoción de actuar en directo ante el público, tras haber protagonizado el año pasado la edición virtual. "He llorado como una magdalena; ha sido superbonito hacerlo en vivo. Esta fiesta es amor puro y la gente te lo da, animándote con comentarios preciosos y facilitándote el trabajo", explicó.

Si la muerte de Diego al no conseguir un beso de Isabel –el sábado por la tarde– es la escena más pasional y conmovedora, el sorpresivo fallecimiento de Isabel sobre el cadáver de Diego cuando le da el beso que le negó en vida –se ha recreado este domingo– es para muchos el episodio más sublime. La representación, en la plaza de la Catedral, no ha dejado ningún detalle al azar y ha conseguido que el espectador sienta en su propia piel la tristeza de la joven ante la frialdad de la muerte de su amado.

Por la escena han desfilado, entre gemidos de dolor, los familiares de los dos Amantes así como el obispo y el fraile que celebraban el funeral. Los compañeros de batalla de Diego han rendido a este un homenaje con sonidos de lanzas golpeando en el suelo y con una canción que ha interpretado el grupo folk ‘Lurte’. Una comitiva con los cuerpos de Isabel y Diego ha recorrido las calles de Teruel en dirección a la plaza del Seminario, donde una multitud aguardaba desde hacía horas para ver y sentir el otro momento místico del último día de las Bodas de Isabel de Segura.

Una lluvia de pétalos de rosa ha caído sobre los cuerpos de los Amantes y han sonado cantos gregorianos, tambores y bombos. Tras la actuación del rapsoda Jesús Cuesta, que ha contado al público la historia de Isabel y Diego, los dos enamorados han ‘revivido’, han saludado a los asistentes y se han dado un beso en un guiño a la fatídica historia de amor. Con ellos, la cantante lírica Maricarmen Torres ha interpretado el tema, compuesto por ella misma, ‘Oda a los Amantes’. Después, una lectura a cargo de Sagrario Belenguer ha invitado a los presentes a lanzar besos de amor al aire "para que cesen las guerras", algo que todo el mundo ha hecho.