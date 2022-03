Juan Esteban: "La edición online me sirvió de entrenamiento"

¿La versión online de Las Bodas de Isabel en 2021 le ha servido de entrenamiento para la edición presencial de 2022 o no tienen nada que ver?

Me ha servido de entrenamiento para entrar en un mundo que desconocía. Había visto la escenificación de la leyenda desde fuera, pero no conocía los entresijos. Me quitó la primera espina y me confirmó que puedo hacer de Diego. No tiene la magnitud de la fiesta presencial, pero este año voy a rematar la faena y a disfrutarla. No tengo tanto problema con memorizar el texto y todo tiene otro toque.

¿Pero asume que la de 2022 será una versión muy distinta de la online?

Sí, ya lo es en los ensayos generales y también en cuanto a los nervios que me genera.

¿Más o menos que en la versión online?

Más. Es otro mundo.

¿Tiene ya ganas de enfrentarse al público?

Sí. Aunque será una sola toma por escena, mientras que el año pasado se podía corregir. Desde que Diego llega a Teruel hasta que muere no hay posibilidad de repetir. Lo que haga, permanecerá en la retina de la gente.

¿Le ha pedido consejo a su compañera en el dúo protagonista, Alba Sánchez, que tiene experiencia en actuar ante el público en Las Bodas?

Ella me tranquiliza. Lo más importante es dejarse llevar por el papel y no pensar en el público. Hay que disfrutar del personaje, concentrarme en mí y en mis compañeros.

¿Le hubiera gustado interpretar a los Amantes con su pareja de 2021, Ana Esteban, que no ha podido participar en 2022 por compromisos laborales?

Sí, pero las cosas son como son. Tampoco estaba claro que yo pudiera participar en 2022. Ella tiene compromisos. Yo pude compatibilizar mi papel con el trabajo, pero Ana es mi Isabel de la versión digital, que también es bonita.

¿Se plantea iniciar con este papel una carrera actoral?

No, pero quiero que el teatro siga en mi vida. Nunca me había lanzado a la interpretación. Para dedicarse profesionalmente, hay que valer y tener mucha técnica. Soy técnico de sonido y me gusta este mundo, pero puedo hacer más detrás de las cámaras que en escenario. Ser Diego me aporta empatía con los artistas y quiero que el teatro siga como hobby.