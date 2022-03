Alba Sánchez: "Estoy todavía más nerviosa que en 2020"

Con su experiencia en uno de los papeles protagonistas de la fiesta de Las Bodas de Isabel en Teruel ¿le ha dado algún consejo a su compañero en el papel de Diego de Marcilla, Juan Esteban?

Para él será su primera experiencia como Diego de Marcilla ante el público, porque actuó en la versión online de 2021 sin el calor de los espectadores. Yo le digo que disfrute de la escenificación, porque pasa muy rápido.

¿Está más tranquila en esta segunda experiencia como Isabel de Segura, papel que ya encarnó en 2020?

No, todo lo contrario. Estoy más nerviosa que entonces, porque ya sé a lo que me enfrento. Es mejor vivir en la ignorancia que saber lo que se siente en cada escena y lo que transmite el público. Estoy más nerviosa que hace dos años.

La pandemia ha sido catastrófica para todos, pero a usted le ha dado una segunda oportunidad para encarnar a Isabel de Segura, algo que nunca antes había ocurrido.

Sí, es cierto que soy la primera interprete que representa dos veces a Isabel de Segura durante toda la fiesta, aunque con motivo del 20 aniversario, en 2016, las actrices y actores que habían encarnado los papeles de Diego e Isabel desde sus inicios compartieron el protagonismo de la edición. Ahora, la gente me dice medio en broma que ya que traje la pandemia –2020 fue la última edición presencial de Las Bodas y un mes después de su celebración estalló la pandemia– que a ver si me la llevo ahora.

¿Le preocupa alguna escena en concreto tras la experiencia de haber encarnado a Isabel en 2020?

La escena que más me inquieta es la del balcón, porque es el momento álgido de la representación, pero estoy preparada para afrontarla y espero que todo salga bien.

¿Se plantea iniciar una carrera como actriz tras ser dos veces Isabel de Segura?

Dar vida al personaje principal de la fiesta ha sido una experiencia bonita. Pero tengo mi trabajo, que es para lo que estudié. El teatro es una afición que me sirve como una desconexión de la rutina. No me planteo dedicarme profesionalmente a la interpretación.