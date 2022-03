Vecinos de más de 30 municipios de la provincia de Teruel se han concentrado este jueves ante las puertas de los centros de salud y consultorios médicos locales para reclamar mejoras en la Atención Primaria. Los manifestantes, convocados por la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel y el Movimiento de Acción Rural (MAR), han pedido que se completen las plantillas, que se dé prioridad a las consultas presenciales frente a las telefónicas y se dote a los edificios sanitarios de avances tecnológicos.

En Teruel, las movilizaciones se han desarrollado en los dos centros de salud, el ‘Ensanche’ y el ‘Centro’. En ambos casos, cerca de medio centenar de personas, entre quienes había ciudadanos y médicos, han respaldado un manifiesto con el que se ha solicitado al Gobierno aragonés que aumente el presupuesto destinado a la sanidad y que se oferte empleo estable para que los profesionales arraiguen en los pueblos. Se ha reclamado también que se adecúen las plantillas a la dispersión de la provincia y que aumente el personal en las áreas de admisión.

NOTICIAS RELACIONADAS Utrillas, el epicentro del descontento turolense en los centros de salud

En Torralba de los Sisones, con 150 habitantes, los vecinos han protestado por la falta de personal sanitario. "Hace 15 años teníamos médico todos los días y ahora solo dos horas a la semana. Estamos muy hartos y muy cansados", se ha quejado el alcalde, Asterio Abad. Según ha explicado el regidor, cada día llega a la localidad un facultativo diferente que, muchas veces, no puede consultar el historial de los pacientes porque no funciona bien Internet. "Un día, por falta de información, se van a equivocar y nos van a recetar lo que no nos conviene", advierte Abad.

En Montalbán, se han reunido ante la puerta del consultorio médico un centenar de personas. La escasez de aspirantes a ocupar puestos en esta zona minera, unido a unas plantillas muy escasas, hace que ante la baja de un profesional o cualquier otra contingencia no se encuentre sustituto y se resienta el servicio.

La protesta se ha repetido en Muniesa, donde los vecinos han dicho estar apoyando "a los trabajadores del centro de salud, que en verano piden refuerzos porque se multiplica la población". Uno de los participantes, Raúl Blasco, ha considerado "totalmente necesaria" la movilización. "Hace unos días, casi perdemos la ambulancia; no podemos bajar la guardia. Queremos un centro de salud a la altura de los que tienen los madrileños o los zaragozanos", ha subrayado.

Para Pepe Polo, presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, es esencial que se reactiven los consejos de salud, donde tiene representación la población. Denuncia, además, que el centro de salud ‘Centro’ de Teruel tiene problemas de accesibilidad al no estar unidas todas sus plantas por un mismo ascensor de las dimensiones y características que precisa un ambulatorio.

Bueña, Escucha, Guadalaviar, Calamocha, Castel de Cabra, Aliaga, Martín del Río, Utrillas o Huesa del Común han sido otros de los municipios en los que ha cuajado la protesta.