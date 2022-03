Repollés anuncia un centro de salud "de altas capacidades" en Calamocha

La consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, ha anunciado este miércoles en Calamocha la construcción de un nuevo centro de salud que ha calificado "de altas capacidades", tanto por la gran superficie que tendrá el edificio, 1.500 metros cuadrados, como por el número de personas que atenderá, al vivir en la zona casi 6.500 personas.

Repollés ha explicado que en los próximos 15 días, 21 a lo sumo, saldrá a licitación la redacción del proyecto de construcción, si bien no ha concretado ni los plazos de ejecución ni la inversión que requerirá la obra. "El trámite que hoy anunciamos es importante, al ser un punto de no retorno", se ha limitado a destacar. Ha añadido que el tiempo será "el mínimo posible" y que vendrá marcado por el papeleo administrativo.

El nuevo centro de salud ocupará dos plantas ya existentes en un edificio construido inicialmente como residencia de mayores, pero que, finalmente, no fueron utilizadas. Por ello, la consejera ha coincidido con el alcalde de Calamocha, Manuel Rando, en que el presupuesto necesario para hacer realidad el proyecto no será demasiado elevado, al estar una parte ya realizada. Entre otros servicios, contará con un Área de la Mujer, gimnasio, fisioterapia, zona pediátrica y de diagnóstico, además del espacio habitual para consultas y oficinas administrativas.

El actual ambulatorio se ha quedado pequeño y obsoleto. No tiene ascensor para unir sus dos pisos y el mostrador donde son atendidos los pacientes en un primer momento es muy reducido. "Tendremos un centro de salud del siglo XXI, que es lo que corresponde", ha remarcado Rando. A la hora de diseñar el nuevo edificio sanitario se ha tenido en cuenta que Calamocha y su comarca podrían experimentar un fuerte crecimiento poblacional en los próximos años con la puesta en marcha del macromatadero de porcino que proyecta el grupo cárnico Tönnies, en el que trabajarían 1.000 personas.

El anunció por parte del Gobierno aragonés de la mejora de la atención sanitaria en Calamocha llega solo un día antes de que se produzca en la provincia una protesta por la falta de recursos humanos y materiales en la Atención Primaria. Convocada por la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel y el Movimiento de Acción Rural (MAR), la población está llamada a concentrarse este jueves a las 12.00 en las puertas de los centros de salud y consultorios médicos locales para pedir más presupuesto sanitario y la cobertura de las plantillas de facultativos al 100%.

"Me parece estupendo –ha dicho Repollés en alusión a la movilización–, porque la Atención Primaria hay que defenderla entre todos y los primeros en hacerlo somos el Gobierno de Aragón y Sanidad". La consejera ha manifestado que la Administración aragonesa está en disposición de hacer una serie de reformas de calado para mejorar la asistencia sanitaria y que el plan correspondiente se conocerá el próximo 31 de marzo. "Ante el déficit de recursos humanos, hay una serie de soluciones a corto, medio y largo plazo que se establecerán en el documento", ha resaltado

Por otro lado, Sira Repollés ha advertido de que, al igual que otras comunidades autónomas, Aragón registra un ligero repunte de casos de covid. Ha considerado, no obstante, que los datos no son preocupantes en cuanto que la ocupación hospitalaria continúa a la baja y ha expresado su confianza en que pronto se consolide "un escenario de transición" hasta llegar a considerar la covid como una enfermedad crónica. Ha alertado también de que la supresión de las mascarillas en interiores "no podrá hacerse de forma abrupta en todos los espacios", sino de una manera gradual y en base a una secuencia que habrá que definir claramente.