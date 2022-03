Paola Molet, diseñadora: "Echo de menos el acento aragonés, el de casa"

Regresa de la Semana de la Moda de Nueva York, donde sus diseños han desfilado en la pasarela para jóvenes emprendedores, siendo una de las tres únicas españolas participantes. ¿Es tan fascinante Manhattan para el sector como dicen?

Es un sueño. Me hospedé en el Soho, un barrio lleno de tiendas donde te empapas de moda y cultura. Es un paraíso para quienes vivimos de la moda y el arte. Ojalá en algún momento pueda pasar allí más tiempo.

¿Cómo ha logrado, con solo 23 años, que su colección llegue a uno de los eventos internacionales más representativos del mundo de la moda?

Este verano me llamó una agencia y me propuso desfilar, pero el presupuesto era desorbitado para mí. Entonces, la agencia que me representa desde 2020, NN Press, encontró una plataforma de talento emergente, ‘Flying Solo’, con la que pude acudir. Me apoyó, además, el Ayuntamiento de Salou como joven emprendedora de la localidad –donde vivo– y le estoy muy agradecida.

Antes de ir a la Gran Manzana, ya logró mostrar sus modelos, en plena pandemia, en dos ediciones de la pasarela 080 Barcelona Fashion. ¿Por qué cree que gustan sus propuestas?

Son diferentes a lo que vemos siempre: modelos clásicos y correctos. Apuesto por la deconstrucción del patrón y me inspiran los temas controvertidos y las historias personales, como la de Camille Claudel, la amante del escultor francés Rodin, cuyo talento artístico nunca fue reconocido. A ella dedico la colección que he llevado a Nueva York.

Ha creado su propia marca y se ha hecho empresaria. ¿No le da vértigo?

Sí, claro que da miedo. Son proyectos que dependen 100% de uno mismo y de tus compañeros, pero eso es también lo interesante. Yo me voy a dormir pensando en ello, pero hago balance y estoy contenta. Creo que vale la pena.

Ropa sin género y ‘oversize’ (demasiado grande). ¿En quién piensa?

En alguien con ambición artística, curiosidad, cultura del diseño, un urbanita sensible con el mundo de la estética, que le gusten las prendas diferentes, hechas con ética y calidad. Sin edad, porque mi ropa está abierta a todo el mundo que quiera disfrutarla.

Su madre es de Alcañiz y su padre, de Huesca. ¿Cómo han influido sus raíces aragonesas en su trabajo?

En mi primera colección, ‘Oh, l’amour’, hice unos bordados de flores como los de los mantones de baturra. De pequeña, me vestía de baturra y me sentía guapísima. No obstante, aún no he tenido la oportunidad real de inspirarme en algo de Aragón y no lo descarto.

¿Mantiene los lazos con Aragón?

Sí, me siento muy ligada a Alcañiz y Zaragoza, de donde eran mis abuelos. Nací en Cataluña, pero en el corazón soy aragonesa. Visito siempre que puedo Alcañiz, donde tengo familia y salgo de fiesta –muy buena, por cierto–, así que ¡genial! Echo de menos el acento aragonés, el de casa.

Jugaba al voleibol, ¿es fan del CV Teruel, en lo más alto de este deporte?

Sí, sí, lo sigo. Jugué en serio hasta los 18 años, formando parte de la selección catalana. Conozco gente que ha jugado en el CV Teruel y estoy supercontenta de que un deporte tan minoritario en España destaque en Aragón.

Sus diseños parecen hechos para ser llevados por gente con mucha personalidad y en ocasiones especiales. ¿Se plantea crear algo para el día a día?

Ya lo hacemos en la parte de venta, con ropa para ir al parque o a cenar, con prendas que se pueden combinar. Entiendo que las mangas superlargas, hasta la rodilla, no te las puedes poner siempre.

¿Quién es su musa?

El actor Timothée Chalamet, impecable en las galas, con ese rollo unisex y reivindicando las prendas femeninas en lo masculino. Me encantaría que vistiera nuestra marca.