Un vecino del Bajo Aragón se enfrenta a una petición de pena por parte de la Fiscalía de Teruel de siete años de prisión al estar acusado de un delito continuado de abusos sexuales a su hija de tres años. El Ministerio Público, que solicita también que se le prive de la patria potestad y se le prohíba acercarse o comunicarse con ella en 10 años, considera que el hombre exhibía su zona genital ante la niña e incitaba a esta a tocarle.

El juicio por los hechos, que se sitúan a finales de 2020, tuvo lugar este martes en la Audiencia Provincial, quedando visto para sentencia. El acusado negó haber abusado de su hija y atribuyó lo ocurrido a la curiosidad e "iniciativa" de la niña. "Pero yo no le dejaba", subrayó el procesado en su declaración.

En la vista oral testificaron otros dos hijos del acusado –uno de ellos menor de edad–, quienes explicaron que, ante las sospechas de la madre después de que la pequeña le hablara de una situación que podría constituir un abuso sexual, grabaron con su teléfono móvil la voz de la niña haciendo referencia a los hechos.

La madre, en proceso de separación del acusado desde antes de que fuera denunciado el presunto abuso sexual hacia la niña, afirmó que fue la pequeña la que le contó lo sucedido. "No creo que una niña de su edad tenga curiosidad por esas cosas", subrayó la mujer.

Las psicólogas que entrevistaron a la pequeña no ocultaron las dificultades de su labor dada la corta edad de la niña. Si bien la menor les dijo haber visto la zona genital de su padre, no contestó, sin embargo, a otras cuestiones. La acusación particular pide 6 años de cárcel al entender que solo se ha acreditado un episodio de abuso y no una actitud continuada, mientras que la defensa reclama la absolución sosteniendo que no hubo ningún delito.