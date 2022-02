El balneario de Segura de Baños sigue cerrado

"Cerrado temporalmente" es el mensaje que aparece cuando se accede a la página web del balneario de Segura de Baños. Antes del inicio de la pandemia de coronavirus despidieron a la mayor parte de sus trabajadores, a 20 de los 23 empleados. La empresa argumentó en su momento "defectos originales" de las instalaciones, lo que según ellos, les había costado un millón y medio extra de costes.

La mayoría de esos desperfectos a los que se hacía referencia eran sobre la piscina. "Al principio dijo que iba muy bien y luego, de buenas a primeras, que no. Además, cuando lo cogió ya sabía cómo estaba todo. Llevaba muchos años cerrado. Defectos puede haber, pero los que dice él, no", señala José Antonio Martín Bellés, alcalde de Segura de Baños. En la actualidad está "totalmente vacío" y solo hay un vigilante.

La covid-19 empeoró la situación. Concebido por el Ayuntamiento de la localidad y propiedad de la institución, este balneario se encuentra en concurso de acreedores desde hace más de un año, desde el 31 de julio de 2020, tal y como publicó este diario.

HERALDO ha intentado ponerse en contacto con Sensational Hotels & Spas, la empresa valenciana que lo gestiona, pero ninguno de los teléfonos da señal. "Nosotros no sabemos nada", manifiesta Martín Bellés. Desde el Ayuntamiento no pueden "hacer nada", lamenta el alcalde. "Estuvimos con el administrador concursal y ya nos dijeron que iban a liquidación. Hasta que no acabe el plazo, nada más", declara el regidor que también explica que están en manos del abogado del Ayuntamiento. Un plazo que sitúan dentro de un par de meses.

Este balneario de lujo fue el primer alojamiento de cinco estrellas de la provincia de Teruel, y se instaló en este pueblo de la comarca de Cuencas Mineras que no supera los 40 habitantes censados, según datos del INE. Se invirtieron más de 9 millones de euros del Plan Miner (9,2) y, en menor medida, del Fondo de Intervenciones de Teruel. Además de dos millones de euros de la empresa gestora, Sensational Hotels & Spas, quienes también gestionan el balneario de La Alameda de Valencia, que sí está abierto.

En la nueva etapa del balneario de Segura se implicó toda la población, en primer lugar impulsando la recuperación y también reivindicando la puesta en funcionamiento tras cuatro años sin uso, ya que se terminó de construir en 2013.

La tradición termal en Segura de Baños se remonta a siglos atrás. En el siglo XVIII ya se aprovechaban los recursos hídricos y en el sitio donde ahora se encuentra el complejo, había una casa destinada al mismo servicio. El interés de la población continúa. "Alguno sí pregunta si está abierto, algo de interés se mantiene", concluye Martín Bellés.