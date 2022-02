Casi un tercio de las marquesinas y postes del bus de Teruel, estropeados

El Ayuntamiento de Teruel ha pedido a la empresa concesionaria del servicio de autobús urbano que repare las marquesinas y postes estropeados, que suponen cerca de un tercio del total. De las algo más de 30 paradas que existen repartidas por la ciudad, una decena de ellas tienen sus instalaciones deterioradas.

Así lo explicó este lunes el concejal delegado de Transporte, Juan Carlos Cruzado, quien destacó que el Consistorio "viene recordando" a la empresa de autobuses su obligación de mantener en buen estado las paradas, ya que la compañía "va despacio" en esta labor. Según afirmó Cruzado, algunas marquesinas y postes llevan meses dañadas.

Fuentes de la empresa concesionaria del servicio, una filial de Samar, explicaron que están en "negociaciones" con el Ayuntamiento, ya que entienden que no en todos los casos de deterioro de las paradas son ellos los competentes en la reparación. "A veces, hay roturas por actos de vandalismo o accidentes de tráfico en las que no está claro quién tiene que asumir el trabajo", indicaron las mismas fuentes.

El Consistorio aprobó ayer subvencionar a la empresa concesionaria con entre 3.300 y 3.600 euros al mes para que jubilados y discapacitados no paguen por un billete de bus más de 0,378 euros. La alcaldesa, Emma Buj, indicó que, no obstante, la demanda del autobús urbano en Teruel por parte de la población aún no ha recuperado los niveles previos a la pandemia.

El uso del bus urbano descendió de forma muy acusada en 2020, con la llegada de la covid-19, hasta el punto de que el Ayuntamiento tuvo que conceder a la empresa una subvención extraordinaria de 165.000 euros.