El CV Teruel se enfrenta al colista con el objetivo de escalar posiciones

Aunque todavía dolido por la derrota en la Challenge Cup europea, el CV Teruel pasa página y viaja a La Coruña para medirse este sábado, a partir de las 17.30, al colista de la liga, el San Sadurniño. Su objetivo a partir de ahora es centrarse en la competición de Superliga y sumar puntos para escalar peldaños en la tabla –está en séptimo lugar– y conseguir una buena posición de cara a los play off, que ya no están tan lejos.

Así lo ha afirmado este viernes el segundo entrenador de la plantilla naranja, Maxi Torcello, durante el desplazamiento que realizaba junto al equipo a tierras gallegas, un viaje en autobús de 12 horas de duración. "Saldremos a por todas. Creemos que hemos superado lo peor de esta temporada y ahora empieza nuestra escalada; tenemos necesidad de ganar", ha asegurado el preparador.

Pese a tener al otro lado de la red al equipo más modesto de la competición regular, los turolenses no bajarán la guardia. "Llegaremos cansados por el largo desplazamiento y la cancha gallega, con una afición muy potente, siempre es difícil", puntualizó Torcello. No obstante, la plantilla naranja se siente fuerte tras dos partidos muy bien jugados, uno contra el CV Guaguas, al que venció, y otro frente al Panathinaikos de Atenas en la Challenge Cup, al que no logró ganar por un milímetro.

De hecho, el técnico, si bien reconoce el fuerte impacto emocional que produjo en los jugadores la derrota frente a los helenos, subraya que a él le compensó, y mucho, el buen juego desarrollado, la entrega del equipo, "y toda la energía que había en el pabellón Los Planos". "Me quedo con eso", ha subrayado.

El próximo lunes, 14 de febrero, el CV Teruel viajará a Melilla para recuperar un partido aplazado por la covid, lo que supondrá haber jugado tres choques exigentes en apenas seis días. Los turolenses se preparan ya, además, para enfrentarse en la Copa del Rey, el próximo 25 de febrero, al Conectabalear CV Manacor, su rival en cuartos de final.

Torcello ha calificado al equipo balear de "increíble", con muy buenos jugadores conectados entre sí al formar parte de una plantilla muy estable. No obstante, augura que, aunque el encuentro no será fácil, "si seguimos en esta línea de trabajo, ganaremos".