Maribel Aguilar: "Me pagué la formación en turismo astronómico con dos premios que gané como jotera"

Galáctica abrirá sus puertas el próximo mes de julio en Arcos de las Salinas. ¿Qué encontrará el visitante?

Por un lado, encontrará un espacio dedicado al conocimiento y la práctica de la astronomía y, por otro, una oferta de experiencias que van más allá del recinto, como teatro o cursos de fotografía nocturna. Habrá una oferta para todo tipo de públicos y se ampliará en función de la evolución del equipamiento.

¿Le gusta la etiqueta de Galáctica como "el Dinópolis de las estrellas"?

No me lo he planteado ni para bien ni para mal. Creo que todavía no es el momento de decir si es un eslogan bien traído o no.

¿Pero aspira a tener un impacto de público similar al que ha tenido Dinópolis?

La entidad que ha alcanzado Dinópolis no se puede comparar con nada, pero creo que Galáctica marcará un antes y un después en el turismo provincial.

¿Por qué?

Está ubicado en un entorno con una calidad de cielo excepcional y vinculado a un observatorio científico singular como el de Javalambre. Eso nos permite competir en una liga superior. Será un proyecto líder en el turismo unido a la ciencia y la investigación.

¿Qué relación habrá entre Galáctica y el observatorio astrofísico de Javalambre?

Queremos que Galáctica sea la puerta de acceso al observatorio. Pero es como un quirófano. Aunque te guste la medicina, no puedes estar presente en una operación a corazón abierto. De noche no se podrá visitar porque estarán trabajando en él. Pero verlo de día será impresionante.

¿A qué tipo de público está destinado Galáctica?

Llegará gente a la que le encante la astronomía y también por simple curiosidad. Queremos responder a las expectativas de todos. Que disfruten y se lo pasen bien.

¿Despertará vocaciones?

Cada vez hay más chicos y chicas que se interesan por ese campo. Puede ser una vía para iniciarse y desarrollar su talento para la astronomía.

Además, la sierra de Javalambre presume de tener el mejor cielo del mundo para la observación astronómica.

Tenemos el mejor cielo para la observación astronómica y esa afirmación responde a datos concretos. Por eso se instaló el observatorio. Y hay que aprovecharlo.

¿Es un efecto positivo de la lacra de la despoblación?

Sí, en la España despoblada hay muy buenos cielos para la observación por falta de contaminación lumínica. Es difícil invertir la despoblación, pero podemos aprovechar las ventajas que conlleva. El turismo astronómico pone en valor la calidad del cielo.

Sobre todo el invierno.

El público del astroturismo prefiere el invierno porque las noches son más largas.

¿Para disfrutar de la observación astronómica hay que pasar frío?

Hay gente que se va a ver auroras boreales al circulo polar ártico y paga mucho dinero por ello. Estamos en alta montaña y hay que abrigarse. Las noches de invierno son frías, pero con buena ropa de abrigo te dejan pasmado al ver el firmamento.

¿No hay que tener miedo al frío?

No. Hay que ir bien preparado, como cuando se va a esquiar. El frío es inevitable, pero puedes evitar sufrirlo si vas bien preparado. No es un impedimento.

¿De dónde le viene su vocación por la astronomía?

Es difícil no interesarse por el cielo tan maravilloso que he tenido delante de mis ojos toda mi vida. Aprendí con la asociación de aficionados a la astronomía Actuel, que agrupa a apasionados en esta actividad. Luego quise saber más y me pagué un curso de guía Starlight impartido por el Instituto Astrofísico de Canarias en Tenerife. Lo costeé con dos premios de jota que gané.

¿Y cómo compatibiliza su carrera de jotera con la gestión de Galáctica?

Son incompatibles. No la he aparcado del todo, pero ha quedado en segundo plano.

¿Cuál es la imagen del firmamento que más le ha impactado?

La visión a simple vista del cielo estrellado, sin telescopio. Salir a la calle y ver la Vía Láctea o la Luna llena te deja pasmado.