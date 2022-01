A Alberto Villalba no se le pone por delante ningún obstáculo. Tenaz y con un gran afán de superación, ha ido salvando los muchos problemas que el estallido accidental de una granada abandonada de la Guerra Civil en 2013 le ocasionó en su vida diaria, al arrebatarle la vista y las manos a sus 22 años de edad. Acaba de conseguir su último reto, formar equipo con un perro guía para caminar por las calles de Teruel.

No ha sido fácil. Al no tener manos y estar mermada su sensibilidad en los muñones por haberse quemado los nervios durante la explosión, era muy difícil que sujetara la correa y controlara con ella los movimientos del perro. Tras un largo entrenamiento, una prótesis adaptada y un sistema especial de arneses acomodado a sus características, Alberto cuenta ya con ‘Xabat’, un joven labrador que le ha proporcionado la ONCE y que se ha convertido en su inseparable compañero.

“Xabat me aporta la libertad y la independencia para ir a los sitios; antes tenía que ir siempre acompañado por alguien, ahora ya no”, ha explicado este miércoles Alberto Villalba, que se ha convertido en la primera persona invidente sin manos del mundo que dispone de un perro guía adaptado a sus necesidades.

La exposición de la iniciativa en la sede de la ONCE en Teruel ha traído a su mente y a la de todos los presentes el terrible accidente que sufrió mientras, en un acto de generosidad, limpiaba y ordenada con su padre -también resultó malherido-, los enseres que una vecina de avanzada edad guardaba en su garaje-trastero. Pero de la boca de Alberto no han salido más que palabras de reconocimiento.

“Gracias a mi familia. A mi madre, por sus inventos caseros para poder manejar el perro; a Bea, mi pareja, por su apoyo; a la población de Teruel, por ayudarme; a la ONCE y a la oenegé ‘Ayuda en 3D’, que ha hecho la prótesis de mi mano”, ha dicho Villaba. El joven, que vive independizado, practica ciclismo en tándem, senderismo, atletismo, raquetas de nieve y ha sido campeón de España en ‘Agility’ adaptado, ha confesado que, echando la vista atrás, “han cambiado muchas cosas, pero estoy bien, casi como antes”.

Elisenda Stewart, artífice del proceso de adaptación entre Alberto y Xabat, ha destacado el temperamento noble y paciente del perro, características esenciales para su trabajo y por las que fue seleccionado. Stewart ha resaltado también la labor de Emilio Asiaín, un sastre de Boadilla del Monte (Madrid) que ha sido el encargado de adaptar los arneses y el correaje.

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, presente en el acto, ha afirmado que Alberto “es un bien para toda la sociedad por ser un ejemplo de trabajo y superación y por su alegría de vivir”. La regidora ha explicado que recorrió personalmente, acompañada de un técnico, las calles por las que habitualmente transita el joven para eliminar obstáculos que pudieran perjudicar a Alberto y a Xabat. Así, el Ayuntamiento ha cambiado de ubicación algunas señales de tráfico y está a la espera de modificar determinados semáforos para dar más tiempo al paso de peatones.

Tras el acto de presentación, Alberto y Xabat han recorrido el barrio del Ensanche, el Viaducto Viejo, la calle de San Juan y la plaza del Torico, demostrando que ambos se han convertido en dos ciudadanos más de Teruel.