Un perro guía acompañará al joven turolense que perdió la vista y los brazos al estallarle una granada

Alberto Villalba, el joven turolense que en 2013 perdió la vista y los brazos al estallarle en las manos una granada de la Guerra Civil, cuenta ya con un perro guía que camina junto a él por las calles de Teruel.

El can, llamado Xabat, le ha sido entregado a Alberto por la ONCE, la entidad que ha estado junto al joven desde que ocurrió el accidente para ayudarle a habituarse a su nueva y complicada situación. El joven ha acudido a clases de rehabilitación organizadas por la ONCE desde que resultó lesionado.

Se trata de una iniciativa pionera en el mundo, según destaca la ONCE en un comunicado, que ha sido posible tras un largo e innovador proceso de adaptación a las circunstancias de Alberto Villalba.

El próximo 19 de enero, con la presencia de la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, la ONCE mostrará en Teruel este proyecto que convierte a Alberto Villalba en la primera persona ciega sin brazos en contar con un perro guía como elemento de autonomía y seguridad. Para la Organización Nacional de Ciegos de España, la iniciativa constituye "un ejemplo más de la innovación social impulsada desde la ONCE".

En el acto participará también la instructora de la Fundación ONCE del Perro Guía, Elisenda Stewart, artífice de que el proceso de adaptación de Xabat a su nuevo amo haya sido un éxito. Para ello, ha habido que diseñar arneses especiales, correas e itinerarios, que han sido adecuados a la vida cotidiana de Alberto Villalba.

Un sastre se ha encargado de confeccionar los sistemas especiales con los que el joven podrá caminar junto al perro guía. Alberto sujetará a Xabat con la cintura a través de un equipo diseñado a su medida.

El próximo miércoles, Alberto y Xabat mostrarán por las calles de Teruel cómo trabajan en equipo y resaltarán la importancia de no distraer al perro así como su derecho de acceso a cualquier lugar público.

El accidente sufrido por Alberto Villalba conmocionó a la población de Teruel, desatando una ola de solidaridad vecinal con el objetivo de ayudar al joven, que limpiaba junto a su padre el trastero de una vecina a modo de favor cuando la granada almacenada y olvidada allí explotó.