El Regimiento de Pontoneros colabora con la vacunación en Teruel

Efectivos del Regimiento de Pontoneros y Especialidades de Ingenieros número 12 (RPEI 12) de Monzalbarba han desplegado un equipo móvil de vacunación en la capital turolense con el que colaboran con el Departamento de Sanidad en el proceso de inmunización de la población contra el coronavirus.

La unidad llegó a Teruel este lunes y permaneció hasta ayer, martes, y regresará a la ciudad dos días por semana durante todo el mes de enero. Su trabajo es aplicar la tercera dosis de la vacuna a los ciudadanos que previamente han pedido cita, contribuyendo a acelerar el proceso de inmunización de la población.

El teniente Mario Fernández aplica la tercera dosis a un usuario. Javier Escriche

Algunos usuarios no ocultaban ayer su "sorpresa" por el hecho de que un militar les aplicara el pinchazo. "Me he quedado parado, pero enseguida he empezado a contarle que yo fui un 'boina verde' y hemos entablado conversación. Todo ha ido muy bien", explicó este martes Carlos Muñoz, de 59 años tras salir del centro de salud.

Un joven que también recibió la vacuna, Pedro Serrano, aplaudió la iniciativa, "porque los militares no deben atender solo a cuestiones bélicas, sino que pueden ser muy útiles a la sociedad".

Mario Fernández, teniente enfermero y coordinador del equipo móvil de vacunación del RPEI 12 llegado a Teruel, consideró "un honor" ayudar a la población "en todo aquello que sea necesario". "Nos sentimos orgullosos de poder disminuir la carga de trabajo del personal de Sanidad", agregó. Fernández destacó que los efectivos destinados a esta misión poseen formación sanitaria .