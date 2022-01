La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha alertado este martes de que en las residencias de mayores hay "una necesidad urgente de personal" debido a los contagios por covid, que han provocado que más de 200 trabajadores, entre positivos y aislados por haber sido contacto estrecho con infectados, estén actualmente de baja.

Broto, que ha visitado la localidad turolense de Gea de Albarracín, ha hecho un llamamiento a que "cualquier persona" que busque trabajo y cuente con "experiencia o una mínima formación" en el cuidado de mayores se inscriba desde hoy mismo en una lista que ha creado el Gobierno aragonés para contar con gente dispuesta a trabajar en residencias como auxiliares.

La consejera ha explicado que, a nivel estatal, debido a la necesidad de personal que hay en los centros de todas las comunidades autónomas, se han flexibilizado las condiciones para trabajar en geriátricos y ya no se exige la acreditación que antes se era necesaria. Aparte de personal sanitario, el cual sí necesita titulación, "hacen falta empleados de limpieza, cocina y gerocultores", ha señalado Broto.

Actualmente hay 119 brotes abiertos en las 288 residencias en Aragón que afectan a 507 personas, de ellas 279 son residentes y 228 son trabajadores. Hay 60 centros en los que solo se han contagiado empleados y en 70 geriátricos no hay más de uno o dos positivos. Un total de 20 mayores están hospitalizados. "La vacunación se nota", ha remarcado María Victoria Broto.

No obstante, el Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales de acuerdo con Salud Pública han acordado este martes prorrogar indefinidamente las restricciones en residencias impuestas antes de Navidad y que expiraron el pasado 8 de enero. Para acceder a los centros a visitar a un mayor seguirá siendo necesario el certificado covid y no se puede entrar a las habitaciones de los residentes. En aquellos centros con brote, no está permitida la entrada de visitas ni la salida de mayores.

Broto ha puesto en valor la importancia de los servicios sociales en una localidad como Gea de Albarracín, que con menos de 400 habitantes, dispone de un centro social con espacios y actividades para distintos segmentos poblacionales, una biblioteca que integra un punto de información para jóvenes y una residencia de mayores. El alcalde, Santiago Rodríguez, ha anunciado que está en marcha la creación de un área de formación para personas en riesgo de exclusión social.