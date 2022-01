Emma Buj, la alcaldesa de Teruel, da positivo en coronavirus

La alcaldesa de Teruel, Emma Buj, del PP, ha comunicado que ha dado positivo en coronavirus. Su estado de salud es bueno y continuará trabajando desde casa, según ha confirmado ella misma a través de su cuenta de Twitter.

Según ha explicado, se ha realizado un test de antígenos ante un contacto estrecho con un positivo y ella también ha dado positivo, algo que ya ha transmitido al Servicio Aragonés de Salud.

"Ante un contacto estrecho con un positivo en covid me he hecho un test de antígenos y he dado positivo. Ya lo he comunicado al Salud. Me encuentro bien y seguiré trabajando desde casa. Cuidaos mucho", ha escrito en Twitter.

La alcaldesa ya dio positivo en noviembre de 2020 y estuvo aislada en dos habitaciones de su casa.

Precisamente, este mismo lunes, 3 de enero, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, también ha dado positivo en coronavirus, circunstancia de la que ha informado, igualmente, a través de Twitter. Ha señalado que se encuentra "perfectamente" y cumplirá con todas las recomendaciones sanitarias.

El alcalde de Zaragoza, también del PP, se contagió por primera vez hace un año, el 12 de enero de 2021. En esa ocasión, también dio a conocer su positivo a través de Twitter y no presentó síntomas.

Este lunes, ha escrito: "Acabo de hacerme un test de antígenos y he dado positivo. Me encuentro perfectamente y cumpliré todas las recomendaciones sanitarias. Cuidaos mucho".