La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón, Ana Marín, ha lanzado hoy un mensaje de apoyo y solidaridad hacia los hosteleros, quienes, según ha dicho “son los paganos” de las nuevas restricciones impuestas por el Ejecutivo aragonés debido a la pandemia, “aún sin ser ellos los responsables de la situación y pese a que todavía no han cobrado las ayudas que se les prometieron”.

Marín, que ha ofrecido una rueda de prensa en la capital turolense para valorar las medidas de última hora contra la covid, ha retado al Ejecutivo aragonés “a compensar económicamente al sector en el plazo de 24 horas, de la misma forma que las restricciones han sido anunciadas de un día para otro”.

El PP ha exigido al Gobierno de Aragón que implante la gratuidad de los test de antígenos y provea de este material, que escasea “y cada vez es más caro”, a las farmacias, al haber restringido el acceso a las pruebas PCR a contactos directos convivientes, mayores de 65 años y personas vulnerables, “dejando al resto de la población en autodiagnóstico con el fin de descongestionar la Atención Primaria”.

Marín considera que este cambio en los criterios de vigilancia y control de covid no aliviará la carga de trabajo de los centros de salud y, por contra, “propiciará que se extienda el virus sin control sanitario”, pues habrá asintomáticos que no se someterán al test de antígenos “y seguirán contagiando”. A su juicio, solo la contratación de más personal sanitario acabará con la saturación de los centros de salud.

Para Ana Marín, la limitación en el acceso de la población a las pruebas PCR que se realizan en los centros de salud “obviamente hará bajar las cifras de contagios porque se harán menos diagnósticos”, pero será una disminución irreal.

La portavoz de Sanidad del PP en las Cortes de Aragón se ha referido también al anuncio el pasado lunes por parte de la consejera de Sanidad, Sira Repollés, de la instalación de un equipo de radioterapia en el nuevo hospital de Teruel para finales de 2023. Marín ha vaticinado que el edificio “no estará terminado para entonces y no entrará en servicio el acelerador lineal”. “Ojalá me equivoque, pero creo que el anuncio no se cumplirá y quién sabe si ella será consejera para esas fechas”, ha dicho.

Desde el PP destacan que los accesos al nuevo hospital de Teruel ni siquiera se han iniciado, por lo que será “muy difícil” que estén listos a finales de 2023. Por ello, el partido seguirá insistiendo en que el equipo de radioterapia se instale en el hospital sociosanitario San José, lo que, según el PP, permitiría adelantar la prestación al año que viene.