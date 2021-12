Confirman la absolución de un vecino del Bajo Aragón acusado de abusar del hijo de su pareja

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Teruel que el pasado mes de mayo absolvió a un vecino de una localidad del Bajo Aragón acusado de abusar sexualmente, de forma continuada, del hijo de su pareja –de seis años de edad– cuando se ocupaba de bañarlo.

El TSJA, que ha revisado el fallo del tribunal de primera instancia, destaca en su sentencia no haber apreciado como irrazonable, ilógica o arbitraria la conclusión alcanzada por la Audiencia de Teruel, que exculpa al acusado al no encontrar pruebas suficientes para un pronunciamiento condenatorio. Así, el máximo tribunal aragonés desestima los recursos de apelación presentados por la acusación particular –ejercida por el padre del menor– y el Ministerio Fiscal, y confirma el fallo de los magistrados de Teruel.

El acusado, defendido a lo largo del proceso por el abogado Javier Osés, fue denunciado por el padre del niño, quien recibió mensajes de dos amigas de la madre del pequeño –una de ellas una supuesta vidente– expresando sus sospechas sobre el comportamiento del procesado con otras hijas de la progenitora.

Sin embargo, la Audiencia de Teruel cuestionó la trascendencia de las declaraciones procedentes de testigos amigos de la madre, que no presenciaron ninguna actitud obscena del acusado hacia el menor. Tras conocer los informes psicológicos sobre el niño presentados por una y otra parte, el tribunal turolense estimó que no queda probado que los tocamientos al menor fueran impúdicos.